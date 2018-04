Venezia con tornelli per fermare la folla

Dopo Venezia anche Capri pensa a “contingentare” i turisti : si studia una soluzione : Boom di turisti a Capri per il primo maxiponte della bella stagione: la ricettivita’ e l’occupazione dei posti letto negli alberghi e nei bed and breakfast ha raggiunto il 90%. turisti in gran parte italiani ma si registra anche un 25 per cento di stranieri. I grande afflusso porta il sindaco di Capri , Gianni De Martino, a considerare di realizzare anche per l’isola azzurra forme di ‘selezione’ sul modello di ...

Blitz no global contro i tornelli anti-calca a Venezia : Blitz contro i tornelli installati a Venezia per regolamentare il flusso dei turisti. Gruppi di attivisti dei centri sociali e dell'...

No Global contro i tornelli a Venezia : rimosso quello di piazzale Roma : No Global contro i tornelli a Venezia: rimosso quello di piazzale Roma La protesta è stata portata avanti da una trentina di giovani: hanno tolto uno dei varchi che il Comune ha installato per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte del Primo maggio. La Polizia: "Lo ripristineremo quanto prima". LE ...

No global contro i tornelli a Venezia : rimosso quello di piazzale Roma : No global contro i tornelli a Venezia: rimosso quello di piazzale Roma La protesta è stata portata avanti da una trentina di giovani che questa mattina ha tolto uno dei varchi che il Comune ha installato per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte del Primo maggio. La Polizia: "Lo ripristineremo quanto prima". LE ...

Salvini - l'attesa del voto in Friuli Venezia Giulia : poi faremo i conti : Merita una ulteriore analisi politica anche l'abbraccio di venerdì sera tra Salvini e il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Quest'ultimo, venerdì sera a Trieste, era all'Harry's Bar, davanti ...

Debuttano i tornelli a Venezia per controllare il flusso dei turisti : La misura decisa dal sindaco da una parte incuriosisce i visitatori, dall'altra crea perplessità negli abitanti. 'E' un provvedimento che nonserve, dicono in molti' -

La vicesindaco Colle e il consigliere delegato Scarpa 'Marta' alla consegna del Premio "Venezia città delle donne" : ... delle arti, dell'economia, dell'insegnamento e di tutti quei settori che contribuiscono a far crescere il corpo sociale cittadino e per promuovere, attraverso suggestioni e momenti di ...

Tornelli a Venezia - Brugnaro : “Devo garantire sicurezza”/ Ultime notizie : come funziona il controllo accessi : Venezia, Tornelli per l’accesso dei turisti, l’ordinanza di Brugnaro: “Bollino nero per la nostra città”. Il Sindaco Veneziano ha spiegato il perché di tale provvedimento(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:28:00 GMT)

Venezia - al via i tornelli contro l’eccesso di turisti : varchi alla stazione di Santa Lucia e al ponte di Calatrava : Se n’è parlato per mesi, adesso succede davvero. A Venezia sono entrati in funzione i tornelli. Nelle giornate di maggiore ressa l’accesso dei turisti alla città storica verrà monitorato da due varchi presidiati dalla polizia. E, se necessario, bloccato. Proprio come avviene in un parco divertimenti. “Non ci vedo niente di male”, ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro. “Le persone che decidono di venire a Venezia ...

A Venezia arrivano i tornelli contro l'invasione di turisti : Sono stati posizionati a Venezia i primi tornelli in metallo per regolare il flusso eccessivo di turisti. Uno è stato installato vicino al Ponte di Calatrava, l'altro all'imbocco di Lista di Spagna. La polizia...

A Venezia arrivano i tornelli contro l’invasione dei turisti - il blocco parte il primo maggio : E alla fine Venezia si arrese ai tornelli. Spesso evocati in questi anni, quando decine di migliaia di turisti facevano “scoppiare” le calli, sono stati installati oggi in città i primi due varchi metallici. In questo lungo ponte del primo Maggio serviranno a bloccare e deviare lungo percorsi alternativi le carovane di vacanzieri che dalla terrafer...

Palermo 'ko' a Venezia - Parma punta al secondo posto solitario Video : A cinque giornate dalla fine è sempre più avvincente la lotta al vertice in #Serie B per la promozione diretta in Serie A [Video]. Due gli anticipi di ieri. Il Venezia ha battuto sonoramente il #Palermo di Bruno #Tedino, 3-0, reti di Sergiu Suciu, Leo Stulac, nel primo tempo, e Sinisa Andjelkovi, nella ripresa. Il Bari ha superato di misura, 1-0, l'Entella, con un gol di Jure Balkovec alla meta' dei primi 45'. Oggi tutte le altre partite. ...

Palermo - Tedino verso l’esonero dopo la sconfitta contro il Venezia : ecco i NOMI dei probabili sostituti : Maurizio Zamparini è pronto all’ennesimo esonero della sua lunga carriera da presidente. Il proprietario del Palermo, sconfitto 3-0 dal Venezia, valuterà nelle prossime ore l’esonero dell’allenatore Bruno Tedino: i rosanero sono in una crisi pazzesca che rischia di compromettere la promozione in Serie A. De Biasi e Stellone sono i probabili sostituti. LEGGI ANCHE: Serie B: il Venezia travolge il Palermo 3-0 [GALLERY] L'articolo ...

Venezia sperimenta i tornelli contro l'invasione dei turisti. FOTO : Venezia sperimenta i tornelli contro l'invasione dei turisti. FOTO I primi due varchi metallici, già installati, serviranno durante il ponte del Primo Maggio a bloccare e deviare lungo percorsi diversi i non residenti. LA GALLERY Parole chiave: ...