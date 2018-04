Venezia Capo d' Orlando Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Montalbano - per L'altro capo del filo riprese anche in Friuli- Venezia Giulia : Per le riprese de L'altro capo del filo , nuovi film-tv de Il Commissario Montalbano , la troupe si sposterà in Friuli-Venezia Giulia , dove saranno girate alcune scene del nuovo episodi della fiction con Luca ZingarettiE' un caso più unico che raro, che renderà uno dei prossimi episodi de Il Commissario Montalbano ancora più intrigante: perché ne L'altro capo del filo , nuovo film-tv che Palomar e Rai Fiction stanno per girare (le riprese ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...