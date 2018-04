: #News #Veneto, sequestrati 4kg droga:2 arresti - CybFeed : #News #Veneto, sequestrati 4kg droga:2 arresti - NotizieIN : Veneto, sequestrati 4kg droga:2 arresti - RaffaeleArcuri5 : RT @AnsaCalabria: Smantellata banda dedita a frodi fiscali. Operazione Gdf tra Calabria e Veneto, sequestrati 12 mln di beni |#ANSA https:/… -

Duee 4 chili disequestrata in un'operazione dei Carabinieri in Polesine. La marijuana era dentro ad un borsone nascosto in un granaio di una casa isolata ad Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo, nel. E' stata scoperta dai carabinieri di Castelmassa durante un'operazione scattata il 31 marzo. Sono finiti in manette Lorenzo Maurizio Petrelli,49enne di Ariano, (in carcere in attesa della direttissima prevista il 14 maggio) e un 63nne, Severino Marangoni,sempre di Ariano posto ai domiciliari.(Di domenica 29 aprile 2018)