Vegeth SSJ Blue in Dragon Ball FighterZ è realtà | leak confermati | trailer e immagini

(Di domenica 29 aprile 2018) Tutto confermato: dopo il data mining e l'annuncio di Fused Zamasu nelle scorse settimane, la conferma diSuper Saiyancome quarto DLC diera praticamente una mera formalità in attesa dell'ufficialità. Nelle ultime ore, dopo un paio di tweet che già preannunciavano un reveal imminente, è arrivata da Bandai Namco la notizia tanto attesa: Veget Super Saiyanè davvero!Questa volta il reval è stato diretto: non attraverso le solite pagine delle riviste giapponesi, le cui scansioni vengono sempre e tempestivamente riportate in Rete. Questa volta, al nuovo (e, si spera, imminente) personaggio giocabile diè stato dedicato direttamente uno dei consueti character, dunque è già possibile ammirare le sue mosse in calce all'articolo, accompagnate anche dalleufficiali.Per chi volesse rinfrescarsi la memoria, ...