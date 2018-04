Val d’Ossola | oggi il Palio degli asini “animalista” di Varzo

FRANA Val VIGEZZO - AUTO TRAVOLTA SULLA STATALE/ 2 morti - ultime notizie : ferrovie ferme anche in Val d’Ossola : Piemonte, FRANA travolge AUTO in val VIGEZZO : morti due svizzeri, rischio nuove cadute. Le ultime notizie : smottamento nel comune di Re, in provincia di Verbania(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Piemonte - frana travolge auto in Val d’Ossola : morti i due svizzeri a bordo : Due cittadini svizzeri sono morti nel pomeriggio di oggi, domenica 1° aprile, per una frana caduta sulla statale 337 della val Vigezzo, fra l’Ossola e la Svizzera. Da una prima ricostruzione, la loro auto è stata travolta dalla massa di terra e macigni e trascinata nel dirupo sottostante per decine di metri. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i corpi dalla vettura. Le unità cinofile del soccorso alpino Valdossola sono invece ...