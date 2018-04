Vaccini | scade il termine per inviare la documentazione alle Asl

Vaccini - il Ministero della Salute : nessuna proroga sulla scadenza del 10 marzo : ”Il Ministero della Salute precisa che il termine del 10 marzo vale per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata“. Così il Ministero della Salute, in una nota, arrivata ieri in serata, ha reso noto che non ci sarà nessuna proroga per le vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso a scuola. “Nel caso non si sia adempiuto agli obblighi vaccinali entro il 10 marzo – afferma il ...

Vaccini - scade il termine : ecco tutto quello che c’è da sapere e cosa accadrà lunedì : E’ scaduto oggi il termine per presentare la documentazione sulle vaccinazioni nelle scuole: lunedì quei certificati decideranno se i minori potranno o meno entrare in classe. I dirigenti scolastici potranno impedire l’accesso alle scuole dell’infanzia ai bambini da 0 a 6 anni non ancora coperti dai dieci Vaccini obbligatori, per i quali i genitori non presentino nemmeno prova dell’avvenuta richiesta di appuntamento alla ...

Vaccini : scade il termine per la documentazione a scuola - “lo Stato ha sforato le proprie competenze” : “Oggi scade la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l’esclusione da nidi e materne, ma non tutti gli alunni sono in regola: così dopodomani, al rientro a scuola dopo questo weekend, potrebbero essere 30mila i bambini sotto i sei anni con la documentazione non a posto per le vaccinazioni. E per i ragazzi della scuola dell’obbligo (7-16 anni) scatta la procedura che può portare ad una sanzione pecuniaria ...

Vaccini - news 10/3 : oggi scade presentazione certificati - guida completa : oggi, sabato 10 marzo 2018, scade il termine per presentare alle istituzioni scolastiche la documentazione relativa ai Vaccini obbligatori per gli studenti di età inferiore a 16 anni. E’ bene precisare che in alcune Regioni italiane sono state istituite le procedure semplificate attraverso l’implementazione delle cosiddette “anagrafe vaccinali”. Le Regioni in questione sono: Trento e […] L'articolo Vaccini, news 10/3: oggi scade ...

Vaccini - scade oggi il termine per presentare la certificazione | : Per i genitori inadempienti sono previste una serie di misure di richiamo e solo alla fine, se persiste la volontà di non vaccinare, la legge prevede l'esclusione del bambino dalla frequenza della ...

Scade il termine per i Vaccini - ancora 30mila bambini non in regola : Per i bambini da 0 a 6 anni l'inadempienza rappresenta "motivo di esclusione dal servizio educativo". Per i genitori di questi bambini, ma anche di quelli da 6 a 16, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro

In Italia 30 mila bimbi sotto i 6 anni non in regola coi Vaccini alla scadenza della data prevista : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola, perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società Italiana di Igiene Carlo Signorelli alla vigilia della scadenza del te...

Vaccini - domani scade il termine : la situazione da Nord a Sud - tra rigore e proroghe : domani scade il termine per mettersi in regola con i Vaccini, ma lunedi’ anche i bimbi “fuorilegge” potranno entrare in classe. A MILANO sono 40, su 33 mila, i piccoli di nidi e materne comunali che rischiano di rimanere fuori dalle aule. E sono poco meno di 20.000 i bambini da zero a sei anni che in Lombardia non hanno ancora fatto le vaccinazioni obbligatorie. In PIEMONTE, dotato di anagrafe vaccinale, resta il 10 marzo il ...

Vaccini - domani scade il termine : 30mila bambini non in regola : domani scade il termine per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione alle scuole e all’appello mancano “ancora 30 mila bambini sotto i sei anni”. E’ la stima di Carlo Signorelli, past presidente della Società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica (Siti). “E’ una stima perché dati certi non ce ne sono. La base da cui partiamo sono i 120 mila delle coorti 2011-2015 calcolati dal ...

