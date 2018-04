Un’estate Italiana | 6 hotel e luoghi indimenticabili

vanityfair

(Di domenica 29 aprile 2018) Alcuni sono quasi più famosi del luogo in cui si trovano (spesso da secoli), come il BelmondSplendido di Portofino o Il San Pietro di Positano, altri, per fughe segrete, sono così nascosti che quando appare il cartello con il nome e qualche segno di civiltà in mezzo al nulla eri certo di esserti perso. Gliscelti in queste pagine hanno qualcosa in comune: sono tutti italiani. E per chi ha la fortuna di trovarsi tra le loro mura (anche solo per un drink o un bagno in piscina) ogni scorcio racconta. Ma non basta: sono stati scelti da uno straniero, anzi meglio, da una straniera. E non qualunque: Angelika Taschen, studi di arte e letteratura all’università di Heidelberg, ha curato numerosi titoli su fotografia, design, arte e lifestyle, e, non ultimi, grandi viaggi che uniscano tutto questo bagaglio in una sola vacanza, neie indirizzi più belli del ...