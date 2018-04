Una città della salute che favorisce il cammino e la corsa : Cosenza è Bandiera azzurra 2018 : Le città sono il luogo dove vivono le persone, però sono anche il luogo che maggiormente inquina il mondo e di conseguenza dobbiamo occuparci di prevenire. Per questo motivo teniamo molto all'idea di ...

Taranto - dal Rotary Una foresta di lecci in città per combattere l'inquinamento : Taranto, una foresta in città per risanare un terreno devastato da anni di inquinamento. Oggi pomeriggio nel quartiere Tamburi di Taranto, a ridosso della fabbrica d'acciaio dell'Ilva, grazie ai ...

Liverpool - Alfie Evans : cittadinanza italiana ma Londra non cede/ Appello Papa Francesco : “Dategli Una chance” : Alfie Evans, i medici di Liverpool gli staccano la spina? Genitori ottengono rinvio per un cavillo dopo sentenza Corte Strasburgo e Alta Corte inglese. Italia concede la cittadinanza(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:01:00 GMT)

Napoli - credi nello scudetto : rimonte - calendario e Una città intera dalla tua parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

Napoli - è festa grande in città : inizia Una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare Una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

Roma - Gandini : 'La città sta vivendo un sogno. Possiamo scrivere Una pagina di storia' : 'Alla finale di Champion crediamo tutti, perché giochiamo una semifinale, cosa che non capita a tutte le squadre e tutti i giorni'. Lo ha detto l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini ...

La cittadina di Mont Saint-Michel è stata evacuata per la presenza di Una persona sospetta : La famosa cittadina di Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, è stata evacuata questa mattina per la presenza di una persona sospetta. L’isola è un’importante meta turistica e ospita il santuario dedicato a San Michele Arcangelo. L’evacuazione ha riguardato solo The post La cittadina di Mont Saint-Michel è stata evacuata per la presenza di una persona sospetta appeared first on Il Post.

Giornata della Terra - Raggi : lavoriamo “per ricostruire Una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente” : A Roma si sta lavorando “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente“: lo ha spiegato il sindaco Virginia Raggi, intervenendo al Villaggio per la Terra nel corso del talk ”Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e il portavoce ...

Wajib : 'È una finestra sulla vita di Nazareth - Una città piena di tensioni' : Mohammad Bakri , attore palestinese famoso in tutto il mondo , ha recitato in Private di Saverio Costanzo , per il quale ha vinto il Pardo d'Oro come miglior attore a Locarno, e Saleh Bakri , lo ...

Superenalotto - appello del sindaco di Caltanissetta al vincitore dei 130 milioni : 'Una parte alla città' : "Una quantit consistente di risorse - ragiona Ruvolo - che potrebbe in parte essere investita nell economia della citt ". "Quanto avvenuto - aggiunge - un evento bello e positivo. Mi rivolgo quindi ...

Lavoro - 'La città di Catania è Una polveriera pronta a scoppiare per le vertenze' : 'Finita la propaganda elettorale, vediamo di stare con i piedi per terra e vediamo ciò che va fatto per rilanciare economia, occupazione e sviluppo nel nostro Paese, che ha bisogno di un Governo il ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città L'AVVOCATO RISPONDE… HO INIZIATO L'ITER PER L'ACQUISTO DI Una CASA MA IL VENDITORE SI È ... : ... da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del ...