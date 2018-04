Un premio postumo per Peter Norman

agi

: @luigui0130 @Elquenofue @AlvaroUribeVel Lastima que va a ser un premio postumo - Ivaneherrera : @luigui0130 @Elquenofue @AlvaroUribeVel Lastima que va a ser un premio postumo -

(Di domenica 29 aprile 2018) C'è voluto mezzo secolo all'Australia per riconoscere l'impegno civile dell'atleta Peter Norman che alle Olimpiadi di Messico 1968 mostrò solidarietà ai due atleti statunitensi, Tommie Smith e John Carlos, quando sul podio alzarono i pugni guantati di nero per protestare contro il razzismo. Norman aveva aderito a modo suo, portando sul petto una spilla del "Progetto olimpico per i diritti umani", l'organizzazione che combatteva il razzismo nello sport e che aveva orchestrata quella protesta. Lo scatto della premiazione, con i due atleti di colore che tengono alto il pugno chiuso, segnò la storia ma anche, in modo drammatico, la vita di Norman: venne aspramente criticato in patria e non più convocato alle Olimpiadi, nonostante sia ancora suo il record australiano dei 200 metri. ...