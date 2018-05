Un premio postumo per Peter Norman

agi

(Di domenica 29 aprile 2018) C'è voluto mezzo secolo all'Australia per riconoscere l'impegno civile dell'atleta Peter Norman che alle Olimpiadi di Messico 1968 mostrò solidarietà ai due atleti statunitensi, Tommie Smith e John Carlos, quando sul podio alzarono i pugni guantati di nero per protestare contro il razzismo. Norman aveva aderito a modo suo, portando sul petto una spilla del "Progetto olimpico per i diritti umani", l'organizzazione che combatteva il razzismo nello sport e che aveva orchestrata quella protesta. Lo scatto della premiazione, con i due atleti di colore che tengono alto il pugno chiuso, segnò la storia ma anche, in modo drammatico, la vita di Norman: venne aspramente criticato in patria e non più convocato alle Olimpiadi, nonostante sia ancora suo il record australiano dei 200 metri. ...