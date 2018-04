Un nuovo Hitman all’orizzonte? Classificato un misterioso “Sniper Assassin”

Gli ex sviluppatori di The Division e Hitman formano un nuovo studio chiamato Sharkmob : annunciato il primo progetto : Il nascente studio Sharkmob, un team di sviluppo recentemente formato da veterani di Ubisoft, ha rotto il silenzio attorno al suo primo progetto.Stando a quanto riportato da Games Industry, lo studio è diretto dall'ex CEO Massive e produttore esecutivo di The Division, Fredrik Rundqvist.Ad unirsi a lui ci sono altri esponenti di Ubisoft, tra cui il direttore tecnico di The Division, Anders Holmquist; il director IP Martin Hultberg; Il director, ...