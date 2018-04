Un governo per la legge elettorale | i partiti alla ricerca del pretesto  

governo con il PD? È una sola la condizione irrinunciabile per i Cinquestelle Video : Si stanno vivendo ore di fibrillazione nei palazzi della politica: il giro di #consultazioni terminato ieri da parte del Presidente della Camera Roberto Fico, volto a verificare la possibilita' di creare un'alleanza di Governo [Video] tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è stato definito positivo. Il presidente Mattarella ha lasciato tempo fino all'inizio di maggio alla terza carica dello Stato per delineare l'ipotesi di un accordo con ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega-Fi - ok - referendum della base Pd per il governo con M5S (29 aprile) : ULTIME NOTIZIE, oggi 29 aprile 2018: giusto consultare la base in caso di accordo. Confermata l'alleanza di centro-destra. La Juventus vince a Milano, stasera tocca al Napoli a Firenze.

Verso il governo - attesa per decisione Pd : accordo o si torna al voto : ... con il rischio di ritrovarsi in uno stallo simile a quello di questi giorni, ma al momento sembra il baratro Verso cui si sta lanciando la politica italiana. Resta la valutazione che soluzioni ...

Aspettando il Friuli - abbraccio Berlusconi-Salvini per mostrare unità : 'In piazza se governo M5s-Pd' : Domani il voto nella regione. E se il Cavaliere si dice pronto a cercare i voti in Parlamento, il leader della coalizione alza i toni: 'è una follia un governo tra Pd e Cinquestelle', pronti alla ...

governo. Salvini : intesa Pd con M5S per esecutivo è folle : Lega pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. 'Comportamento eversivo' commenta Francesco Boccia del Pd

Il piano di Mattarella : un governo di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva : Dai verbali delle consultazioni al Quirinale - scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera - emerge un solo tema che unisce le forze politiche senza distinzioni: quello della 'responsabilità ...

governo : Boccia - da Pd e Renzi possibile contributo per stagione nuova : Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il Pd ha la possibilità di trovare dei ...

governo - F.Boccia : Martina lavora per unità Pd - : Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il PD ha la …

Pd - Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s"/ "Temo sia governo con Salvini che voto anticipato" : Pd, Martina: "Referendum iscritti per intesa con M5s. Temo sia governo con Salvini che voto anticipato". Le ultime notizie sugli scenari politici.

governo - Martina : 'Referendum iscritti per confermare intesa Pd-M5s' : "Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con il M5s, penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una ...

Rosato e Cuperlo : 'Per governo con M5s servirebbe un Pd unito' : Il partito Democratico si prepara alla direzione del 3 in cui i Dem dovranno decidere la linea da decidere per un possibile accordo di governo con i Cinquestelle. Di Maio resta in attesa. Mentre ...

DEF/ Stangata Iva da oltre 1.300 euro a famiglia da evitare per il nuovo governo : Il Governo Gentiloni ha approvato il Def, lasciando aperta l'ipotesi di un aumento dell'Iva, che potrebbe portare anche a un aggravio superiore ai 1.300 euro l'anno per famiglia