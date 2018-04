UFC | McGregor in Siberia come Rocky

Conor McGregor assale un pulmino a New York/ Video - la follia del campione UFC : ferito al volto Michael Chiesa : Conor McGregor assale un pulmino a New York , Video , la follia del campione UFC: ferito al volto Michael Chiesa . E’ successo questa notte nel parcheggio del Barclays Center(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Mmm : UFC 3 - il videogioco per il tuo Conor McGregor interiore : Una gabbia ottagonale. Due atleti. Una preparazione fisica e mentale durissima, portata avanti per mesi e mesi e che spesso si risolve in incontri di brevissima durata. Sul ring della UFC, la più importante organizzazione al mondo legata alle arti marziali miste, non è infatti raro vedere atleti andare KO anche con un solo colpo, perdendo in una manciata di secondi. Per questo ogni sfida acquista il sapore di un grande evento, anche quando ...