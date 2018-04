U&D | ecco chi ha scelto Nicolò | l' indizio sui social

U&D 26/04 - la scelta di Nicolò : ecco quando la vedremo in Tv Video : Sono ore di fuoco per i telespettatori del trono classico di Uomini e Donne [Video] che hanno to il trono di Nicolò Brigante. Il giovane tronista siciliano, a distanza di alcuni mesi, è giunto finalmente alla fine del suo percorso televisivo. Virginia Stablum e Marta Pasqualato sono le due corteggiatrici presenti in studio che hanno accompagnato il ragazzo sino al termine del trono: chi, tra le due, avra' conquistato il suo cuore?! Uomini e ...

Gossip U&D - Anna Tedesco fa un importante annuncio : ecco quale : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato ad alcuni protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne. Qualche giorno fa sul settimanale di Gossip "Nuovo Tv" è stata pubblicata una nuova intervista ad Anna Tedesco, l'ex dama del Trono Over. In quell'articolo, la cinquantunenne umbra avrebbe spiegato i veri motivi che l'hanno spinta a lasciare "Uomini e Donne", per non farne più ritorno. Anna Tedesco e gli attacchi di Gianni Sperti La Tedesco, ...

Francesco Monte torna nel Trono Classico di U&D? Ecco la rivelazione Video : Il percorso dei nuovi tronisti a ''Uomini e Donne'' non sta entusiasmando molto gli autori del programma [Video] pomeridiano. Infatti, i percorsi di Nilufar Addati e Sara Affi Fella non stanno emozionando il pubblico da casa: le due troniste continuando infatti a litigare con i propri corteggiatori stanno dimenticando il vero motivo per la quale sono arrivate a ''Uomini e Donne''. Riusciranno a trovare l'uomo della loro vita e fidanzarsi? Chi ...

U&D - Nicolò Brigante - è il momento della scelta? Chi la spunterà tra Virginia e Marta? Ecco un indizio : FUNWEEK - Uomini e Donne: manca ormai davvero poco al momento della scelta di Nicolò Brigante. Nel frattempo, però, si scopre che la redazione del programma avrebbe messo in atto un piano per '...