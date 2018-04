TV | RAI5 | “Tran Europe Express” | da Amsterdam alla Francia

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) La Bradshaw’s Continental Railway Guide del 1913 porta Michael Portillo lungo le coste del Nord Europa, metafine dell’Ottocento di molti turisti britannici. “TranExpress“, in onda lunedì 30 aprile alle 20.15 su, porta il giornalista britannico a scopriree la sua singolare stazione costruita su palafitte, e le coste belghe e francesi lungo il Canale della Manica prima di giungere sui campi di battaglia della Grande Guerra. Il sogno e la spensieratezza della Belle Epoque svaniscono, la frivolezza e il lusso dei suggerimenti della guida per timidi turisticonquista del continenteo in treno si perdono davanti alle lapidi in memoria di migliaia di giovani che persero la vita nella Prima guerra mondiale. Nel 1914 dai treni sparirono turisti e viaggiatori, per fare posto ai soldati e alle armi dirette al fronte. L'articolo TV, ...