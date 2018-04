TV | RAI5 | a “C’era una volta una casa” il Lazio e le sue eterne meraviglie

TV - RAI5 : “C’era una volta una casa” - alla scoperta delle dimore storiche in Italia : Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Bel Paese. Dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Lazio, Toscana e Marche. La serie “C’era una volta una casa” che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai5, racconta la nascita e la storia di importanti dimore nate per accogliere re o nobili e pensate come lussuose abitazioni e successivamente trasformate in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobiliari e ...