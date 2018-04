TV | Rai Storia | “Italia Viaggio nella bellezza” racconta la seconda vita degli edifici

TV - Rai Storia : “Cronache dall’Antichità” - i 300 alle Termopili : La cronaca di tre giorni d’estate nell’anno 480 a.C., quando il re di Sparta Leonida, i 300 uomini della sua guardia e gli alleati Greci provano a resistere ai Persiani di Serse. Da quel giorno le Termopili entrano nella leggenda: le racconta “Cronache dall’Antichità”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile alle 21.40 su Rai Storia. Oggi attraverso le Termopili passa la strada statale Atene – Salonicco, ma, ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - il duello Malatesta-Montefeltro : Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini e Fano, e Federico da Montefeltro, conte e poi duca di Urbino, appartengono a due famiglie che si fanno la guerra dal XIII secolo. Anche loro si odiano e si fronteggiano per oltre vent’anni, nonostante i legami di parentela che via via intrecciano tra loro. Un “duello” raccontato da “Cronache dal Rinascimento”, il programma di Rai Cultura condotto da Cristoforo Gorno, in onda lunedì 30 aprile alle ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - 25 anni di web : Il 30 aprile 1993 il Cern mette gratuitamente a disposizione del pubblico il World Wide Web, fino a quel momento utilizzato dalla sola comunità scientifica, rinunciando a qualsiasi tipo di diritto sul software inventato, qualche anno prima, da Tim Berners-Lee. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. ...

Terence Hill - la rivelazione dopo vent'anni : 'Proposi la storia di un prete a Mediaset - ma la Rai aveva già don Matteo' : Quasi vent'anni fa, in un ufficio di Mediaset a Cologno Monzese Terence Hill e alcuni responsabili del Biscione stavano per cambiare la storia della televisione italiana. Come ha raccontato Mario ...

Le métier de la critique : la storia del corsaro Dragut Rais - un uomo oltre il mito : “Cranio rotondo, chioma folta a crespe naturali, collo carnoso, poca barba, labbra strette, naso perfettissimo, pomelli rilevati, liscia la pelle, e l’occhio fisso.” ? Abate Alberto Guglielmotti I libri di storia per anni, a partire dal 1492 puntano la quasi totale attenzione alle politiche espansive degli stati europei verso le Americhe. Gli occhi del mondo odierno […]

TV - Rai Storia : a “Cronache di Rinascimento” il sacco di Roma - la tempesta si scatena : Il 6 maggio 1527 i soldati dell’imperatore Carlo V si svegliano: a Roma è ancora buio, piove e c’è una fitta nebbia. E’ lo scenario da cui prende le mosse il nuovo appuntamento con “Cronache di Rinascimento”, il programma di Rai Cultura con Cristoforo Gorno, in onda lunedì 23 aprile alle 21.10 su Rai Storia. I lanzichenecchi scendono dal Gianicolo e si dirigono verso Porta Santo Spirito, dove incontrano la resistenza della milizia Romana messa ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” la seconda vita degli anfiteatri : arene - fortezze e abitazioni : Gli anfiteatri sono tra gli edifici più rappresentativi della cultura latina. Ma dopo la diffusione del Cristianesimo, quando la morale comune non può più accettare inutili spargimenti di sangue, cosa accade alle arene nelle quali si svolgevano i feroci combattimenti tra gladiatori? Se ne parla a “Italia. Viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura – in onda lunedì 23 aprile alle 22.10 su Rai Storia – che racconta la seconda ...

Isola : “CRaig si è inventato di sana pianta una storia per farsi pubblicità” : Nino Formicola contro Craig Warwick: il vincitore dell’Isola difende Franco Terlizzi Nino Formicola a Non succederà più si è davvero lasciato andare clamorose dichiarazioni oggi. L’intervista rilasciata al programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli (in onda su Radio Radio ogni sabato) ha infatti riservato agli ascoltatori diverse sorprese. Uno dei naufraghi ad essere stato preso di […] L'articolo Isola: “Craig si è ...

Lutto nel cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla storia da una pellicola immortale. “Ci mancheRai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

TV - Rai Storia : “Italia : viaggio nella bellezza” - abitare in epoca romana e l’urbanizzazione della penisola : Roma, l’urbe per eccellenza, che ha dato alle città italiane una forma sopravvissuta fino ai giorni nostri: la racconta con “abitare in epoca romana”, in onda lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italia: viaggio nella bellezza”. Mentre il cuore della Repubblica e poi dell’Impero cresce in modo non perfettamente regolare, come risultato di un lungo processo di urbanizzazione, le colonie di Roma – fondate a seguito dell’espansione ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” racconta il Sacco di Roma : Dopo Cronache dall’Antichità e Cronache dal Medioevo, il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno continua con “Cronache dal Rinascimento”, la nuova serie in onda da lunedì 16 aprile alle 21.10 su Rai Storia. Ripercorrendo i luoghi, analizzando le fonti letterarie, illustrando le opere d’arte e spiegando il contesto storico, “Cronache dal Rinascimento” racconta alcuni dei fatti e dei personaggi più importanti di uno dei momenti più splendidi e ...

TV - Rai5 : a “Ghost Town” la storia di Poggioreale e del terremoto del Belice : La storia del piccolo borgo di Poggioreale cambiò completamente quando un terribile terremoto colpì la valle del Belice nel 1968. Partendo dai racconti dei suoi vecchi abitanti, che si sono trasferiti più a valle mentre le vecchie rovine sono rimaste lì, a testimonianza della potenza della natura, l’attore e fotografo Sandro Giordano esplora questo borgo fantasma nel nuovo episodio della serie “Ghost Town”, in onda domenica 15 aprile alle 22.05 ...