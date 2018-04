Turismo in Sardegna | boom di visitatori | trasporti straordinari per il 1° Maggio

Turismo : boom di visitatori in Sardegna per il Ponte : navi e voli straordinari - Sardiniapost.it : Una domenica che collega feste sarde , Sa die de sa Sardigna, e nazionali , Primo maggio, . E il Ponte , grazie anche alla chiusura di molte scuole lunedì 30 aprile, diventa una vacanza lunga. ...

Olbia. Sardinia Tourism Call2Action. Il primo appuntamento è per la Sardegna dei borghi e del Turismo rurale. A confronto operatori ... : Sarà possibile seguire gli eventi in streaming sulle pagine Facebook e Twitter dedicate di @ Sardinia Tourism C2A e di @Visit Sardinia , con l'hashtag # Sardinia Tourism C2A. Gli eventi di Call2Action ...

Pasqua - Coldiretti Sardegna : in agriTurismo per conoscere il cibo dal campo alla tavola : L’offerta degli agriturismi Campagna Amica Coldiretti Sardegna è sempre più ricercata e variegata: anche per le festività Pasquali si conferma il trend di crescita degli ultimi 5 anni. Si registra infatti un incremento delle prenotazioni. “Chi viene in agriturismo si aspetta il racconto del piatto, dei prodotti che lo compongono, delle loro storia, di come li coltiviamo e dove. Vogliono vederlo, toccare con mano – racconta il ...