Turismo | boom di visitatori in Sardegna per il Ponte | navi e voli straordinari

E' boom per il Turismo enogastronomico : 'L'Italia ha un patrimonio unico al mondo che grazie al 2018, proclamato l'anno nazionale del cibo italiano dal Mipaaf e Mibact, potremo valorizzare ancora di più" afferma Roberto Di Vincenzo, ...

E’ boom per il Turismo enogastronomico : In Italia nel 2017 le presenze motivate dal turismo enogastronomico sono state oltre 110 milioni, il doppio rispetto al 2016, e la loro spesa ha superato i 10 miliardi. Inoltre, tra le attività più praticate nel corso della vacanza da tutti i turisti, oltre il 13% sono legate a degustazioni di prodotti enogastronomici locali, mentre l’8,6% effettua acquisti di prodotti artigianali ed enogastronomici tipici del territorio. I dati arrivano da ...

25 Aprile - Campania : “Nuovo boom per l’agriTurismo” : Dopo quello di Pasqua si annuncia un nuovo boom per il ponte lungo del 25 Aprile, che per molti proseguirà fino al 1° maggio. Lo annuncia Coldiretti Campania confermando il sold out per le prenotazioni negli agriturismi della rete Campagna Amica. Una rete – spiegano Coldiretti e Terranostra Campania – con circa 100 aziende disseminate su tutto il territorio regionale, dalle montagne del Matese all’Appennino sannita e irpino, ...

Turismo : boom di quello per single da qui al 2026 : “Da qui al 2026 il Turismo per single continuerà a dimostrare grandi opportunità di sviluppo”. A dirlo Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single, secondo le cui analisi nei prossimi anni aumenterà ancora la propensione a viaggiare da parte di chi viaggia da solo. Il ‘Report single traveller 2018’ di SpeedVacanze mette, infatti, in ...

Pasqua : Coldiretti - boom di prenotazioni negli agriTurismo veronesi : Verona, 1 apr. (AdnKronos) – Centinaia i veronesi che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo per la Pasqua e Pasquetta per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città, senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti Verona, sulla base delle prenotazioni ricevute dagli agriturismi di Terranostra di Campagna ...

Pasqua : Coldiretti - boom di prenotazioni negli agriTurismo veronesi (2) : (AdnKronos) – “Peraltro molte aziende agrituristiche si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche spuntini o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic e grigliate, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica”, ...

Turismo - Pasqua : oltre 600mila camperisti in Italia - boom nei prossimi ponti alla scoperta dei nostri borghi e dell’artigianato Made in Italy : Anche quest’anno si prevede una Pasqua all’insegna del Turismo in Libertà, complici i segnali di netta ripresa che hanno interessato il settore nel 2017 e un inizio di 2018 ancora in positivo, perfettamente in linea col mercato europeo. Le stime di APC – Associazione Produttori Caravan e Camper prevedono che saranno infatti circa 400.000 gli Italiani e 200.000 gli stranieri che quest’anno sceglieranno questa tipologia di viaggio per le vacanze ...

AIGAE : la Campania terra sempre più ambita per il trekking - boom per il Turismo Ambientale : “La Campania è sempre più terra di escursionismo Ambientale, trekking ed è sempre più terra per Guide Ambientali Escursionistiche. Non più solo dieta mediterranea o solo spiagge. In questa regione il mercato del Turismo Ambientale è in forte crescita, siamo dinanzi a un boom importante ed è in aumento anche la richiesta ma soprattutto la voglia di essere Guida Ambientale Escursionistica. Solo negli ultimi 6 mesi, abbiamo formato molte nuove ...

EAGLE diventa operativa e punta su boom Turismo cinese. Board si insedia a Shanghai : Teleborsa, - Entra nel vivo l'attività di EAGLE - Europe Asia Global Link Enterprise, joint venture tra Italian Exhibition Group , IEG, , società che gestisce Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, e VNU ...

