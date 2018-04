: Trump: 'Bene dialogo tra le Coree, lavoriamo sull'incontro con Kim' #coreadelnord - MediasetTgcom24 : Trump: 'Bene dialogo tra le Coree, lavoriamo sull'incontro con Kim' #coreadelnord - Capezzone : +++Angoscia #Botteri e ansia del Corrispondente Unico: come raccontare l'incontro tra i leader delle due #Coree sen… - NotizieIN : Trump:incontro con Kim in 3-4 settimane -

Nel corso del comizio in Michigan, il presidente degli Stati Uniti,, ha detto che potrebbe incontrare il leader nordcoreano,Kim Jong-un,entro le "prossime tre o quattro", senza fare previsioni circa l'esito dell'ha inoltre affermato che la Corea del Sud riconosce l'importanza del lavoro svolto dagli Usa per il raggiungimento della pace nella penisola coreana. "Non sono John Kerry che ha chiuso il terribile accordo nucleare con l'Iran", ha aggiunto.(Di domenica 29 aprile 2018)