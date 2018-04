Trump in campo per ‘Soccer’ : “vergogna se Mondiali 2026 non in America” : Donald Trump in campo per il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare i Mondiali di calcio 2026 con Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che ...