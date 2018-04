Trionfo Barcellona | vince la Liga per la 25ª volta

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° Trionfo sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona . Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

Youth League - Chelsea ko e Trionfo per il Barcellona : Il Barcellona ha vinto la Youth League, la Champions League Under 19. Nella finale di Nyon i catalani hanno travolto per 3-0 il Chelsea grazie alla doppietta di Marques (33′ e 52′) e al gol di Ruiz (92′). (AdnKronos) L'articolo Youth League, Chelsea ko e trionfo per il Barcellona sembra essere il primo su CalcioWeb.