Tre incontri sulla fisica all' università aperti a tutta la cittadinanza

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - olTre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Luigi Di Maio a Matteo Salvini : 'Incontriamoci in sTreaming' : Ostenta tranquillità Luigi Di Maio , ma il fatto è che dopo l'annuncio che il centrodestra si presenterà unito al prossimo giro di consultazioni al Quirinale, uno dei due 'forni' si sta raffreddando, ...

M5S al contrattacco : 'Salvini si autoesclude - ci incontri in sTreaming' : dal nostro inviato IVREA Come da protocollo, perché è un'apertura molto protocollare quella al Pd, ora il M5s rispolvera tutte le possibili convergenze, note da tempo, con i dem. La moral suasion di ...

'Isola delle Donne' - Tre giorni di incontri e dialoghi - percorsi espositivi - escursioni : Il pomeriggio inaugurale proseguirà con la giornalista Giusi Fasano, curatrice del blog La 27esima Ora: si parlerà di pari opportunità come chiave di , s, volta per il pieno rilancio dell?economia ...

Presentato 'Isola delle Donne' : Tre giorni di incontri e dialoghi - percorsi espositivi - escursioni : ... ne parlerà al festival la reporter e inviata di guerra Barbara Schiavulli, Premio Luchetta 2007 per le sue testimonianze dall'Afghanistan e da molte altre trincee del mondo, autrice del recentissimo ...

Governo : M5S - bene incontri con alTre forze politiche - dialogo per bene Paese : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – “Sono stati incontri costruttivi, le altre forze politiche hanno apprezzato la nostra iniziativa di far incontrare tutti i capigruppo per discutere di temi e questa è la prova che quando si parla non di poltrone ma di soluzioni per i problemi dei cittadini e di temi come la lotta alla povertà e il sostegno a famiglie e imprese, anche forze politiche differenti possono dialogare per il bene esclusivo del ...

Governo - Guerini (Pd) al M5s : “Non servono incontri per rimarcare nosTre distanze. Gioco puerile e inutile” : Luigi Di Maio arrivando alla Camera non commenta la decisione del Partito Democratico di non partecipare agli incontri proposti dai pentastellati per la giornata di oggi con tutti gli altri partiti. A illustrare la posizione dem, compatta in tutte le sue componenti sono sia Andrea Orlando “Irrituali questi incontri”, sia Lorenzo Guerini: “Non servono incontri per rimarcare la distanza dei nostri programmi. Questa è una perdita ...

“I valori dell’etica nello sport” : Tre incontri a Siena per università e licei : La Fondazione Artemio Franchi Onlus in collaborazione con l’ateneo senese e il Centro Studi del Settore Tecnico FIGC organizza il seminario dedicato ai valori dell'etica nello sport L'articolo “I valori dell’etica nello sport”: tre incontri a Siena per università e licei è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

federcoop * Festival della Crescita 2018 : il caso virtuoso del Trentino - giornata di incontri talk e convivi Mercoledì 14 marzo - : Per completare il quadro, scienza e arte daranno il loro contributo: la Fondazione Umberto Veronesi proporrà una riflessione su Mangiare e nutrirsi: tra scienze e costume, mentre Centrale Fies ...

Roma - torna 'Libri Come' : all'Auditorium olTre 130 incontri : Come lo scorso anno l'inaugurazione coinvolgerà 10 biblioteche di Roma dove saranno presentati 10 libri da 10 scrittori . La serata finale, invece, sarà celebrata la musica, il costume e la politica del '68 nel cinquantenario del fatidico evento. Domenica 18 marzo, inoltre, sarà il giorno del primo appuntamento Romano de La Frontiera , il progetto sulle migrazioni dell'intellettuale ...