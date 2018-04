Tra Al Bano-Romina e Loredana Lecciso spunta un’altra donna | ecco cos' ha detto

Saccheggiato il deposito della GiosTra : rubano 400 chili di rame : Arezzo, 27 aprile 2018 - Divelto il tetto della ex rifiuteria dei Pratacci, ricovero per il materiale della Giostra del Saracino, per portare via chili di rame. I ladri hanno smontato metà del tetto ...

Tragedia familiare a Potenza - ex vigile urbano uccide il figlio e si toglie la vita : Un vigile urbano di 67 anni in pensione, Giovanni Tramutola, ha ucciso a Potenza con un colpo di pistola il figlio Giuseppe e poi si è suicidato. La Tragedia è avvenuta nella casa di famiglia al rione ...

Al Bano e Romina Power/ Loredana Lecciso è stata Trattata male? Le parole di Patrizia Groppelli (Pomeriggio 5) : A Pomeriggio 5 si è parlato del triangolo formato da Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. Patrizia Groppelli ha difeso la seconda moglie del cantante pugliese.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Montalbano Tratta coi boss. Ora processate anche lui : La trattativa? C'è stata. L'investigatore si è addirittura recato di persona a casa del capo dei capi e l'ha convinto a consegnare spontaneamente un omicida. Sappiamo persino che parole ha usato: "Vi sputtanerò tanto che non saprete più dove ammucciarvi per la vrigogna. Basterà che dica come sono andate le cose e voi avrete perso il rispetto di tutti. Perché dirò che nella vostra famiglia non c'è obbedienza, che regna l'anarchia". trattasi di ...

Il Commissario Montalbano : Trama e anticipazioni di stasera 23 aprile : Ricordiamo che è possibile seguire Il Commissario Montalbano anche in diretta streaming su RaiTv.it .

Plusvalenze gonfiate Tra Milan - Inter e Genoa : indagati per falso in bilancio Thohir - Galliani e Zarbano : Non solo Milan e Inter ma anche il Genoa. C’è anche l’amministratore delegato della squadra rossoblu, Alessandro Zarbano, nell’inchiesta sulle Plusvalenze sulle vendite di giocatori della procura di Milano. Il manager Genoano è stato iscritto nel registro degli indagati a Genova e il fascicolo è in mano al sostituto procuratore Marcello Maresca. L’ufficio inquirente del capoluogo lombardo, invece, indaga sul presidente dell’Inter, ...

Al Bano e Romina Power sono tornati insieme?/"Sguardi complici Tra i due" - parla Ciacci. E Loredana Lecciso... : Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme? Giovanni Ciacci, dopo averli visti insieme, svela succulenti dettagli sul rapporto tra i due artisti mentre Loredana Lecciso...(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:44:00 GMT)

Alessandro Barbano presenta «Troppi diritti. L'Italia Tradita dalla libertà» : Si tratta di un virus che ha infiltrato il discorso pubblico e da decenni blocca ogni tentativo della politica e della società di riscattarsi. Certo, in passato i diritti individuali sono stati il ...

Urbano Cairo : "Non sarò io la figura terza Tra Salvini e Di Maio" : È Urbano Cairo la figura terza indicata per rappresentare una sintesi tra le posizioni di Matteo Salvini e quelle di Luigi Di Maio e superare lo stallo politico? "Nella vita non bisogna mai escludere nulla. Ma non è minimamente di attualità", afferma a proposito di un suo ipotetico futuro in politica lo stesso editore di Rcs e La7, oltre che presidente del Torino Calcio, in un'intervista a La Verità."Sono ...

INCIDENTE ALBANO LAZIALE - FRONTALE Tra AUTO : MUORE 55ENNE/ Denunciato 25enne di Pomezia - cordoglio del sindaco : INCIDENTE grave ad ALBANO LAZIALE: ultime notizie, pirata della strada romeno investe ed uccide un 55ENNE in AUTO. Feriti, fuga dal luogo del sinistro e denuncia per omicidio stradale(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:27:00 GMT)

Domenica Live - Loredana Lecciso sTravolta da Barbara D'Urso : la prima apparizione dopo lo sTrappo con Al Bano : A Domenica Live da Barbara D'Urso per la prima volta ha deciso di parlare Loredana Lecciso, dopo la separazione ormai ufficiale con Al Bano. E già dal suo ingresso in studio, la showgirl è apparsa ...

Incidente Albano Laziale - pirata della sTrada uccide un 55enne/ Indagato 25enne - si giustifica : “avevo bevuto” : Incidente grave ad Albano Laziale: ultime notizie, pirata della strada romeno investe ed uccide un 55enne in auto. Feriti, fuga dal luogo del sinistro e denuncia per omicidio stradale(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Il Commissario Montalbano - Il campo del Vasaio : Trama - streaming : Il Commissario Montalbano torna protagonista della prima serata di Rai1, lunedì 16 aprile 2018 alle 21.25, con la replica della puntata dal titolo Il campo del Vasaio. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Isabel Soliman, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Giovanni Visentin, Giorgio Morra e con la partecipazione di Belen Rodriguez. La regia è di Alberto Sironi. Di seguito ecco ...

Lecciso : "Io la causa dell'infarto di Al Bano? Il bene Tradito" : Loredana Lecciso non perde tempo e con un messaggio sui social risponde alle presunte accuse fatte da Al Bano sul settimanale Di Più . Il cantante di Cellino San Marco avrebbe messo nel mirino la sua ...