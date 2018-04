Tornelli per turisti a Venezia | ripristinato il varco rimosso dai centri sociali

Tornelli per turisti a Venezia - manifestanti rimuovono uno dei varchi : Venezia - Una trentina di giovani no global ha rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte 'caldo' del primo maggio. Si ...

Debuttano i Tornelli a Venezia per controllare il flusso dei turisti : La misura decisa dal sindaco da una parte incuriosisce i visitatori, dall'altra crea perplessità negli abitanti. 'E' un provvedimento che nonserve, dicono in molti' -

Venezia - primo giorno dei Tornelli per regolare flusso turistico. FOTO : Venezia, primo giorno dei tornelli per regolare flusso turistico. FOTO La città lagunare ha inaugurato i due varchi, ai piedi del ponte di Calatrava e di quello degli Scalzi. L’esperimento è stato ideato per deviare lungo percorsi alternativi i non residenti, in caso di afflusso sopra la media. VIDEO Parole ...

BRUGNARO SUI Tornelli A VENEZIA/ Il Sindaco : lo faccio per la sicurezza. Turisti spaesati : VENEZIA, TORNELLI per l’accesso dei Turisti, l’ordinanza di BRUGNARO: “Bollino nero per la nostra città”. Il Sindaco VENEZIAno ha spiegato il perché di tale provvedimento(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:34:00 GMT)

A Venezia i Tornelli per i turisti : L'aveva dichiarato nei giorni scorsi, e oggi ha mantenuto fede alla promessa. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha fatto installare i tornelli anti-turisti in centro città nelle zone di accesso ...

Venezia sperimenta i Tornelli contro l'invasione dei turisti. FOTO : Venezia sperimenta i tornelli contro l'invasione dei turisti. FOTO I primi due varchi metallici, già installati, serviranno durante il ponte del Primo Maggio a bloccare e deviare lungo percorsi diversi i non residenti. LA GALLERY Parole chiave: ...

