Tornelli a Venezia | centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno

No global contro i Tornelli a Venezia : rimosso quello di piazzale Roma : No global contro i tornelli a Venezia: rimosso quello di piazzale Roma La protesta è stata portata avanti da una trentina di giovani che questa mattina ha tolto uno dei varchi che il Comune ha installato per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte del Primo maggio. La Polizia: "Lo ripristineremo quanto prima". LE ...

Debuttano i Tornelli a Venezia per controllare il flusso dei turisti : La misura decisa dal sindaco da una parte incuriosisce i visitatori, dall'altra crea perplessità negli abitanti. 'E' un provvedimento che nonserve, dicono in molti' -

Troppi turisti - Venezia si "protegge" coi Tornelli : LaPresse, Sono entrati in funzione sabato mattina i tornelli a Venezia. A presidiare i varchi, installati per limitare l'accesso di turisti alla città storica, in caso di sovraffollamento, ci sono ...

Venezia - primo giorno dei Tornelli per regolare flusso turistico. FOTO : Venezia, primo giorno dei tornelli per regolare flusso turistico. FOTO La città lagunare ha inaugurato i due varchi, ai piedi del ponte di Calatrava e di quello degli Scalzi. L’esperimento è stato ideato per deviare lungo percorsi alternativi i non residenti, in caso di afflusso sopra la media. VIDEO Parole ...

Venezia : debuttano Tornelli - stop ad assalto visitatori : Una coda ininterrotta di persone che lentamente supera ponti, affonda nelle calli, deborda sulle rive trascinando valige, sorrisi e meraviglia. Così è apparsa per tutto il giorno Venezia dal Ponte di Calatrava, uno dei due punti del centro storico nei quali - l'altro e davanti la Chiesa degli Scalzi -, il Comune ha posto per la prima volta dei 'paletti' per contenere l'assalto dei turisti. Nel ponte da 'bollino nero' del Primo ...

Tornelli a Venezia - Brugnaro : “Devo garantire sicurezza”/ Ultime notizie : come funziona il controllo accessi : Venezia, Tornelli per l’accesso dei turisti, l’ordinanza di Brugnaro: “Bollino nero per la nostra città”. Il Sindaco Veneziano ha spiegato il perché di tale provvedimento(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:28:00 GMT)