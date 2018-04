Torino Salone del Libro 10-14 maggio

L'orgoglio di Torino per il Salone del Libro. Chiamparino : "Un progetto politico culturale come le Olimpiadi 2006" : ... Edgar Morin, l'economista Jeremy Rifkin, il dissidente russo Eduard Limonov e i genitori di Giulio Regeni"che si aggiungono ad una serie di protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dello ...

Lucca Comics & Games al Salone del Libro di Torino : imperdibile appuntamento con il Discovery Tour di Assassin's Creed : La mostra di uno dei migliori disegnatori italiani, uno spazio dedicato al gioco da tavolo, il focus sul fumetto, i doppiatori del Trono di Spade, laboratori per giovani e famiglie ma soprattutto gli appuntamenti sulla cultura pop tra cui quello col direttore del Museo Egizio alla scoperta di un videogioco ambientato nell'Antico Egitto: Lucca Comics & Games onora alla grande la partnership con il Salone del Libro di Torino , in programma al ...

Salone del Libro di Torino : Partito il conto alla rovescia : È Partito il conto alla rovescia verso il Salone internazionale del Libro di Torino 2018 che si terrà dal 10 al 14 maggio all'interno di 4 padiglioni a Lingotto Fiere, il complesso nel capoluogo sabaudo reso celebre d alla presenza nel secolo scorso dei principali stabilimenti Fiat della città. La Storia Il Salone del Libro è una vetrina internazionale sia per i giovani scrittori che per quelli più affermati che ogni anno all'ormai lontano 1988 ...

Debiti - stipendi e consulenze Il Salone di Torino parte in salita... : Resta in salita il cammino verso la prossima edizione del Salone del libro di Torino, dal 10 al 14 maggio. La situazione risulta infatti complicata su più fronti e molte sono le questioni rimaste in ...