Torino oggi capitale dell’intelligenza

Belotti-Sirigu - alta tensione in casa Torino : ecco cosa è successo oggi al Filadelfia : Belotti-Sirigu, alta tensione IN casa Torino – alta tensione in casa Torino ed in particolar modo tra Belotti e Sirigu. “Si sono spintonati perché Sirigu non era contento di una decisione presa dall’arbitro, e Belotti era andato a calmarlo, mandandolo via”, aveva spiegato Walter Mazzarri. Nervosismo tra i due, delusi soprattutto per la sconfitta nella gara di campionato contro l’Atalanta. oggi il Torino si è ...

Meteo - oggi 27 gradi a Torino : le massime saliranno ancora : Temperature in continuo aumento fino a sabato prossimo sul Piemonte. Le previsioni di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) indicano massime a 24-28 gradi, in pianura e bassa collina, con quota dello zero termico in salita fino a 3.500-3.600 metri. Gia’ oggi nel centro di Torino il termometro ha raggiunto i 27 gradi, ad Avigliana 26.6, a Cerano (Novara) 26.4. Il caldo ha sorpreso anche i consiglieri della Regione Piemonte al punto ...

Il funerale del Grande Torino finirà oggi - sessantanove anni dopo Superga : Servirebbe forse un nuovo Osvaldo Soriano per raccontare il funerale più lungo del mondo, che finirà oggi a Torino, poco prima dell'ora di pranzo. Sauro Tomà , l'ultimo giocatore del Grande Torino sopravvissuto alla tragedia aerea di Superga è morto martedì, a 92 anni. Alla notizia, ...

Maltempo Torino - cede l’asfalto per la pioggia : cisterna gpl finisci in un fossato : Un’autocisterna che trasportava 6mila litri di gpl e’ sprofondata a Cumiana, in strada Pradera, a causa del cedimento dell’asfalto. Le squadre dei vigili del fuoco hanno ancorato la cisterna per evitare che precipitasse in un fossato. Il nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico radiologico) ha verificato che non vi fossero perdite di gas. Prima di rimuovere la cisterna, e’ necessario svuotarla. L’intervento ...

Oggi c’è uno sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino : Riguarderà bus, tram, treni locali e metro e durerà 4 ore: le cose utili da sapere The post Oggi c’è uno sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino appeared first on Il Post.

Serie A - 31^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Napoli rimonta all’ultimo respiro - Inter ko a Torino : Quattro partite nella domenica calcistica in Serie A, valide per il 31° turno, prima dei posticipi delle ore 18.00 tra Udinese e Lazio e delle ore 21.00 tra Milan e Sassuolo. Il Napoli, soffrendo tantissimo, la spunta al San Paolo contro il Chievo 2-1. Dopo il gol al 73′ di Stepinski, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a ribaltare il punteggio grazie al gol di Milik e Diawara, rimanendo a -4 dalla Juventus e tenendo ancora aperto il ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Al Cinema Classico di Torino la quinta edizione del Torino Underground Cinefest - InfoOggi.it : Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale dell'evento www.oiff- Cinefest.com Il programma della quinta edizione del Torino Underground Cinefest 28 film da tutto il mondo e ...

OLIMPIADI 2026 A Torino - GRILLO "DIMENTICA" ROMA E DICE SÌ/ Ma il Coni è pronto ad appoggiare Milano : OLIMPIADI 2026 a TORINO, Beppe GRILLO "dimentica" ROMA e DICE sì, ma il Coni è pronto ad appoggiare Milano. Questa è la soluzione a cui pensa Malagò. Cosa succede con la doppia candidatura?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Torino : indagata la maestra che minacciò di morte i poliziotti (1 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Torino, maestra che minacciava di morte i poliziotti è ora indagata. Grillo, "epoca del Vaffa è finita, subito governo M5s". (1 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:55:00 GMT)