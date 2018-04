Torino-Lazio 0-1 | decide Milinkovic-Savic | non basta un super Sirigu

La Lazio vince 1-0 sul campo del Torino : decide Milinkovic-Savic : La Lazio di Simone Inzaghi ottiene una vittoria di fondamentale importanza sul campo del Torino di Walter Mazzarri. La rete di Sergej Milinkovic-Savic siglata al 56' ha mandato ko i granata che sono rimasti in partita grazie a degli ottimi interventi del portiere Sirigu che ha anche neutralizzato un rigore a Luis Alberto. La Lazio ha dimostrato solidità e carattere e non si è fatta abbattere dall'infortunio subito dal suo bomber Ciro Immobile. ...

Video Gol Torino – Lazio 0 – 1 : Highlights e Tabellino 35^ Giornata Serie A 29-04-18 : Risultato finale Torino – Lazio 0 – 1: Cronaca e Video Gol Milinkovic-Savic, 35^ Giornata Serie A 29 Aprile 2018 Continua a volare la Lazio , che batte il Torino con una rete di Milinkovic-Savic e allunga a +4 sull’Inter, sconfitta nel polemico anticipo di ieri con la Juve. Mazzarri non rischia Iago Falque e schiera il giovane Edera, mentre Inzaghi si affida a Luiz Felipe in difesa, con Murgia a centrocampo. Il primo tempo ...

Serie A. Milinkovic-Savic match winner a Torino - la Lazio prenota il posto in Champions : Il serbo segna di testa al 56' e decide l'1-0 in casa dei granata. Sirigu para un rigore a Luis Alberto nel primo tempo. Granata passivi, i biancocelesti sbagliano più volte il secondo gol. Romane appaiate a 70 punti, l'Inter, quinta, a quattro lunghezze

Torino -Lazio 0-1 - a segno Milinkovic. E' scatto Champions : Tre punti fondamentali per la corsa Champions . Tre punti che fanno spegnere le già scarse chance europee del Torino e che mettono in seria difficoltà anche l'Inter che ora deve recuperare 4 punti alle ...

Serie A 2018 - Torino -Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

La Lazio vince a Torino e allunga sull’Inter. Decide Milinkovic-Savic : Tre punti per tenere il passo con la Roma, tre punti per allungare sull’Inter, sconfitta ieri nel finale nella partita ricca di polemiche contro la Juve. La Lazio non può sbagliare contro il Torino e lo sanno bene mister Inzaghi e giocatori, concentrati in queste ultime partite e vogliosi di raggiungere un traguardo chiamato Champions […]