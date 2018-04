Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2018 | Vanessa Landi sale sul podio! La Corea

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nello skeet Gabriele Rossetti è secondo! Trionfa lo statunitense Vincent Hancock : Arriva un altro podio per l’Italia nell’ultima gara della seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti è secondo alle spalle dell’inarrivabile statunitense Vincent Hancock. Terzo gradino del podio per l’iberico Juan Jose Aramburu. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli ed Emanuele Fuso. In finale lo statunitense Hancock eguaglia ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico Pagnoni secondo nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : le coppie azzurre eliminate agli ottavi nei tabelloni misti : È durata poco l’avventura delle due coppie italiane impegnate nella notte nella tappa di Shanghai di Coppa del Mondo di Tiro di con l’arco 2018 nelle prove miste di ricurvo e compound: entrambe, infatti, sono state eliminate agli ottavi di finale nella prima sfida che li ha visti impegnati. Nel ricurvo Tatiana Andreoli e Amedeo Tonelli si sono dovuti arrendere con un netto 6-2 alla formazione indonesiana formata da Diananda ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Vanessa Landi incanta - è in finale per il terzo posto! Pagnoni per la vittoria nel compound : L’Italia del Tiro con l’arco brilla a Shanghai, in Cina, dove è in corso la prima tappa di Coppa del Mondo 2018: Federico Pagnoni e Vanessa Landi, infatti, si sono qualificati nelle rispettive finali individuali. Il primo si giocherà l’oro nel compound maschile, mentre la seconda si è qualificata alla finale per il terzo posto nell’olimpico femminile. Federico Pagnoni nei vari turni ad eliminazione diretta ha vinto prima ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Federico Pagnoni accede alla finale per l’oro! Vanessa Landi si gioca il bronzo : L’Italia del Tiro con l’arco brilla a Shanghai, in Cina, dove è in corso la prima tappa di Coppa del Mondo 2018: Federico Pagnoni e Vanessa Landi, infatti, si sono qualificati nelle rispettive finali individuali. Il primo si giocherà l’oro nel Compound maschile, mentre la seconda si è qualificata alla finale per il terzo posto nell’olimpico femminile. Federico Pagnoni nei vari turni ad eliminazione diretta ha vinto prima ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Marco De Nicolo è secondo nella carabina 50 metri tre posizioni! : Ancora soddisfazioni per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Changwon, in Corea del Sud: Marco De Nicolo, a 41 anni, ha concluso al secondo posto la finale della carabina 50 metri tre posizioni maschile, battuto soltanto dal russo Sergey Kamenskiy, praticamente perfetto. In finale il russo si è imposto col punteggio di 460.6, mentre il nostro rappresentante si è fermato a quota 459.0, poi in terza ...

Tiro con l'Arco - conclusa la seconda giornata della prima tappa di CdM a Shanghai : tutti i risultati : Buon bottino per l'Italia dell'Arco olimpico nel giorno dell'esordio in Coppa del Mondo. A Shanghai, in Cina, Mauro Nespoli e Vanessa Landi raggiungono il terzo turno individuale, ottimo il percorso ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Mauro Nespoli e Vanessa Landi accedono ai sedicesimi - Italia agli ottavi nelle gare a squadre : Seconda giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le qualificazioni e i primi round del ricurvo. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile dove il campione olimpico in carica, il sudcoreano Kim Woojin, fa registrare il miglior punteggio nelle qualificazioni con 689, seguito dal connazionale Lee Woo ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : cinque italiani su sei avanzano nel Compound - squadre tutte agli ottavi : Nella giornata odierna a Shangai, in Cina, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco 2018, con le qualificazioni e le prime fasi ad eliminazione diretta per quanto riguarda il Compound. Impegnata anche la squadra italiana: andiamo a vedere quali sono stati i primi verdetti. Nella competizione individuale maschile, un terzetto al comando con 710 punti realizzati: il coreano Jongho Kim, l’olandese Mike ...

