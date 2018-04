Tiro a volo | Coppa del Mondo Changwon 2018 | nello skeet Gabriele Rossetti è secondo!

Tiro a volo : Cdm - Rhode domina Skeet donne : ... da Atlanta 1996 a Rio 2016, si è portata a casa anche la vittoria nella gara della 'tappa' di Coppa del mondo in corso nella Corea del Sud, in cui ha migliorato il record del mondo, che già le ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Katiuscia Spada si ferma ai piedi del podio nello skeet : La bestia nera di Katiuscia Spada, almeno per oggi, risponde al nome di Amber English: la statunitense, dapprima supera l’azzurra in uno shoot off infinito in qualifica, poi la beffa appaiandola all’ultimo piattello, soffiandole il podio nella finale dello skeet femminile della seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud. Nelle eliminatorie curiosamente le sei finaliste erano tutte costrette ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nelle qualifiche dello skeet femminile ancora in corsa Chiara Cainero e Katiuscia Spada : Scattate le gare dello skeet nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, si sono disputate le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni femminili. A guidare il campo delle pretendenti alla finale è la polacca Natalia Szamrej con 74/75, con almeno due piattelli di margine su tutte le avversarie. Delle tre italiane in gara, verosimilmente, sono ancora in corsa per la qualificazione alla finale ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Alessia Iezzi e Valerio Grazini al quinto posto nel trap misto : Nelle qualificazioni proprio Kuwait 1 aveva fatto segnare il nuovo record del Mondo con 145/150 , mentre Italia 1 di Grazini e Iezzi si era classificata quinta dopo lo shoot off per definire le ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Alessia Iezzi e Valerio Grazini al quinto posto nel trap misto : Si chiudono le gare del trap nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nella prova mista, vinta da Slovacchia 1, Italia 1 di Valerio Grazini ed Alessia Iezzi si classifica al quinto posto. Italia 2 di Giovanni Pellielo e Jessica Rossi viene eliminata nelle qualificazioni. Dal 27 al 29 in programma le gare di skeet. In finale a vincere, con 41/50 è Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga, mentre sul secondo gradino del ...

Tiro a volo - De Filippis vince in Corea : Ad imporsi nella gara di Fossa è stato 'il signor Rossi', ovvero il poliziotto tarantino Mauro De Filippis, marito dell'olimpionica di Londra 2012, e tre volte campionessa del mondo, Jessica Rossi. ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : Mauro De Filippis SONTUOSO! Trionfo netto nel trap! : Finalmente il pomeriggio sudcoreano (mattino italiano) si tinge d’azzurro nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, Mauro De Filippis trionfa nella finale del trap maschile, precedendo il ceco Jiri Liptak ed il turco Yavuz Ilnam. Fuori nelle eliminatorie Giovanni Pellielo e Valerio Grazini. Incredibile la finale del nostro rappresentante: partito male, dopo 15 piattelli gli errori sul groppone sono già 4 e ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : azzurre fuori dalla finale nel trap - bene Mauro De Filippis : Avara di soddisfazioni, per i colori azzurri, la gara del trap femminile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, nessuna azzurra si è qualificata per l’atto conclusivo. Nelle prime due serie di piattelli della qualifica della gara maschile bene Mauro De Filippis, al momento secondo. Nella gara femminile le qualificazioni hanno incoronato la sanmarinese Alessandra Perilli, la quale con ...

Tiro a volo : Cdm Corea - Rossi è a -6 : ANSA, - CHANGWON , Corea DEL SUD, , 22 APR - La seconda 'tappa' di Coppa del Mondo di Tiro a volo ha preso il via con le prime tre serie di Fossa Olimpica donne. Dopo i primi 75 piattelli a guidare la classifica provvisoria è la 47enne finlandese Satu Makela-Nummela, oro ai ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile Jessica Rossi ancora in corsa per la finale. Indietro le altre azzurre : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: in scena quest’oggi le qualificazioni del trap femminile. Per l’Italia sono scese in pedana Jessica Rossi, Alessia Iezzi ed Alessia Montanino. Sono state completate le prime tre serie di piattelli, ed in testa, con un perfetto 75/75, c’è la finlandese Satu Makela-Nummela. Indietro le azzurre, con la sola Jessica Rossi che, ...

Campionato regionale Tiro a volo Anlc. In estate le finali nazionali : Con l'appuntamento di domenica 22 aprile si apre la ricca stagione per gli appassionati di tiro a volo con le competizioni organizzate in Umbria dall'Associazione Nazionale Libera Caccia. Si inizia al ...