TimVision | le serie tv in arrivo nel mese di maggio

Debutto boom per Skam Italia - remake della serie norvegese : come guardare le clip su TimVision : Debutto record per Skam Italia, la prima produzione di TIMVision che nella giornata del 23 marzo è entrata subito in trend topic su Twitter. La serie è l'adattamento dell'omonimo show norvegese che ha ridefinito l'universo del piccolo schermo, ridefinendo gli standard dei contenuti per i teenager e? raccogliendo un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo. In Norgevia, Skam è diventato un cult internazionale in brevissimo ...

Da “Skam Italia” a “L’amica geniale” : TimVision entra nel mondo delle produzioni di Film e Serie TV : TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con “Skam Italia” e “Dark Polo Gang – La Serie” per il pubblico teen a cui seguiranno “L’amica geniale”, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. ...

TimVision - in arrivo Dark Polo Gang – La serie : TimVision entra nel vivo della produzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di importanti accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con SKAM Italia e Dark Polo Gang – La serie per il pubblico teen a cui seguiranno L’amica geniale, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018. Il ...

TimVision - le serie tv in arrivo a marzo : Il mese di marzo di TimVision è fatto essenzialmente di piacevoli ritorni. Si parte il 12 marzo con l’arrivo (a meno di ventiquattr’ore dalla messa in onda negli Stati Uniti) della quarta stagione di The Royals. Liberamente ispirata al romanzo Falling for Hamlet di Michelle Ray, la serie racconta gli intrighi e i drammi di una famiglia reale immaginaria della Londra moderna. La Regina è Helena Henstridge (interpretata da Elizabeth ...