Tim | Genish si chiama fuori da scontro | Sto con l' azienda

Tim - equivoco Genish pronto a lasciare : ANSA, - ROMA, 29 APR - Tim, in una nota ufficiale, dichiara "equivoco" il titolo del giornale Sunday Telegraph che in un'intervista all'ad Amos Genish aveva parlato di "Telecom Italia boss 'ready to ...

Tim - Genish : "Pronto a lasciare se vince Elliott" : MILANO - L'amminstratore delegato di Tim Amos Genish è pronto a fare un passo indietro nel caso in cui nell'assemblea del 4 maggio il fondo Usa Elliott avesse la meglio su Vivendi, azionista di ...

Tim - Genish pronto a lasciare Addio se vince il fondo Elliott Battaglia all'assemblea del 4/5 : Amos Genish, ceo di Telecom Italia, sarebbe pronto a lasciare nel caso in cui il fondo Usa Elliott vinca la Battaglia contro il maggiore azionista Vivendi sul controllo del cda all'assemblea del 4 maggio. "Sono l'ad di Tim e sto dalla parte di Tim"... Segui su affaritaliani.it

Tim - Vivendi : votare nostra lista per continuare lavoro Genish : Teleborsa, - Vivendi lancia un appello ai soci in vista della riunione del 4 maggio chiamati a rinnovare il CdA. Per il gruppo francese, la lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di ...

Tim - Vivendi : votare nostra lista per continuare lavoro Genish : Vivendi lancia un appello ai soci in vista della riunione del 4 maggio chiamati a rinnovare il CdA. Per il gruppo francese, la lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di candidati altamente ...

Si avvicina la svolta per Tim : ora tocca a Genish salvare gli interessi di Vivendi in Italia : In 24 ore lo scenario si è completamente capovolto . Lo stop del Tribunale alla revoca dei consiglieri francesi in Tim aveva segnato un punto importante per Vivendi nella battaglia in corso con Elliot.

Tim - assemblea sostiene Genish. Elliott : 4 maggio altra pagina : Milano, 24 apr. , askanews, L'assemblea di Tim su un punto ha visto i soci tutti concordi. Il sostegno ad Amos Genish voluto lo scorso anno dai soci francesi di Vivendì e che è a tutti gli effetti l'...

Tim - assemblea sostiene Genish. Elliott : 4 maggio altra pagina : Milano, 24 apr. , askanews, - L'assemblea di Tim su un punto ha visto i soci tutti concordi. Il sostegno ad Amos Genish voluto lo scorso anno dai soci francesi di Vivendì e che è a tutti gli effetti l'...

Tim - Vivendi battuta. Capone resta presidente dei sindaci. Genish riconfermato all'unanimità : Con quasi il 66% del capitale presente, si è tenuta a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vicepresidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Tim - quasi il 98% del capitale presente vota a favore di Genish : Teleborsa, - Riconfermata per il momento la fiducia all'Amministratore Delegato di TIM. L'assemblea degli azionisti ha approvato la nomina di Amos Genish ad Amministratore Delegato, con il 97,86% del ...

Tim - quasi il 98% del capitale presente vota a favore di Genish : Riconfermata per il momento la fiducia all'Amministratore Delegato di TIM . L'assemblea degli azionisti ha approvato la nomina di Amos Genish ad Amministratore Delegato, con il 97,86% del capitale ...

Tim fra la nomina di Genish e l'approvazione del bilancio : Con quasi il 66% del capitale presente, è in corso a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vice presidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Tim - Genish : Basta conflitti serve un clima di fiducia : Teleborsa, - TIM svetta sul FTSE MIB mostrando un rialzo dell'1,62%. Stamane 19 aprile è arrivata la replica del Fondo USA Elliott alle recenti dichiarazioni di Vivendi. Il Fondo ha sottolineato che è ...

Tim/ Genish a Elliott : scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del Fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:24:00 GMT)