Tim | Genish | Pronto a lasciare se vince Elliott

Tim - Genish pronto a lasciare Addio se vince il fondo Elliott Battaglia all'assemblea del 4/5 : Amos Genish, ceo di Telecom Italia, sarebbe pronto a lasciare nel caso in cui il fondo Usa Elliott vinca la Battaglia contro il maggiore azionista Vivendi sul controllo del cda all'assemblea del 4 maggio. "Sono l'ad di Tim e sto dalla parte di Tim"... Segui su affaritaliani.it

Tim - Vivendi : votare nostra lista per continuare lavoro Genish : Teleborsa, - Vivendi lancia un appello ai soci in vista della riunione del 4 maggio chiamati a rinnovare il CdA. Per il gruppo francese, la lista "guidata da Amos Genish riunisce un insieme di ...

Si avvicina la svolta per Tim : ora tocca a Genish salvare gli interessi di Vivendi in Italia : In 24 ore lo scenario si è completamente capovolto . Lo stop del Tribunale alla revoca dei consiglieri francesi in Tim aveva segnato un punto importante per Vivendi nella battaglia in corso con Elliot.

Tim - assemblea sostiene Genish. Elliott : 4 maggio altra pagina : Milano, 24 apr. , askanews, L'assemblea di Tim su un punto ha visto i soci tutti concordi. Il sostegno ad Amos Genish voluto lo scorso anno dai soci francesi di Vivendì e che è a tutti gli effetti l'...

Tim - Vivendi battuta. Capone resta presidente dei sindaci. Genish riconfermato all'unanimità : Con quasi il 66% del capitale presente, si è tenuta a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vicepresidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Tim - quasi il 98% del capitale presente vota a favore di Genish : Teleborsa, - Riconfermata per il momento la fiducia all'Amministratore Delegato di TIM. L'assemblea degli azionisti ha approvato la nomina di Amos Genish ad Amministratore Delegato, con il 97,86% del ...

Tim fra la nomina di Genish e l'approvazione del bilancio : Con quasi il 66% del capitale presente, è in corso a Rozzano l'assemblea di Tim guidata da Franco Bernabè, vice presidente di Telecom Italia , il presidente Arnaude De Puyfontaine si è dimesso con ...

Tim - Genish : Basta conflitti serve un clima di fiducia : Teleborsa, - TIM svetta sul FTSE MIB mostrando un rialzo dell'1,62%. Stamane 19 aprile è arrivata la replica del Fondo USA Elliott alle recenti dichiarazioni di Vivendi. Il Fondo ha sottolineato che è ...

Tim/ Genish a Elliott : scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del Fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Genish : «Con Mediapro nuove prospettive per Tim nel mondo del calcio» : Amos Genish ha parlato dei piani futuri del colosso della telefonia, spiegando che l'arrivo di Mediapro lascia spazio a nuove prospettive nel mondo del calcio. L'articolo Genish: «Con Mediapro nuove prospettive per Tim nel mondo del calcio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'amministratore delegato di Tim Amos Genish avverte Vivendi e Elliott : "Stop alla telenovela il prima possibile" : Un appello ai due contendenti per porre finire alla "telenovela" il prima possibile. Dalle colonne del Sole 24 ore è L'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, ad avvertire Vivendi, primo azionista del gruppo telefonico, ed Eliott, che preme un cambio alla guida della società, del fatto che un "conflitto prolungato" tra gli azionisti è "molto rischioso e dannoso".Il riferimento è agli scontri degli ultimi giorni, ...