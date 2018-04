The Wall terza puntata 29 aprile | ecco chi giocherà con Gerry Scotti

The WALL/ Anticipazioni 29 aprile : padre e figlio e una coppia di 80enni : The WALL torna in onda oggi, domenica 29 aprile, in prima serata su canale 5: a sfidare il muro saranno padre e filio e una coppia di ultraottantenni.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:52:00 GMT)

Programmi TV di stasera - domenica 29 aprile 2018. Su Canale5 «The Wall» : Gerry Scotti Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Matteo Renzi sarà il primo ospite del consueto appuntamento di Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio. Ci sarà inoltre l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per parlare della sua Roma: tra i tragici fatti di Liverpool e i sogni ancora vivi di una seconda grande rimonta. E ancora, Claudio Bisio, nei cinema dal 1° maggio con “Arrivano i prof”, film diretto da Ivan Silvestrini, nel cast anche: ...

Ascolti tv - 22 aprile 2018 : vince Che tempo che fa col 14%-13% di share - The Wall al 10 - 7% : Ascolti tv domenica 22 aprile 2018: Che tempo che fa e The Wall in prima serata visti da… In quanti hanno visto Che tempo che fa o The Wall? Secondo gli ultimi dati con gli Ascolti tv di domenica 22 aprile 2018, ieri sera a seguire il nuovo appuntamento con Fabio Fazio e i suoi […] L'articolo Ascolti tv, 22 aprile 2018: vince Che tempo che fa col 14%-13% di share, The Wall al 10,7% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs The Wall vs Le Iene show | Auditel 22 aprile 2018 : Per una settimana che finisce, un’altra è pronta a cominciare. Ma i dati Auditel di ieri? Come si sono evoluti? La sfida relativa agli Ascolti tv della domenica sera è stata quella tra Che tempo che fa di Rai 1 e The Wall di Canale 5. Per scoprire tutti i risultati di ieri non dovere fare altro che continuare a leggere questo articolo per scoprire quale, tra i principali canali del dtt, avrà avuto la meglio. Ascolti tv ieri, 22 aprile ...

The Wall - GERRY SCOTTI/ La vincita di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti (puntata 22 aprile) : The WALL, puntata 22 aprile 2018 con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti come ospiti speciali: madre e figlia hanno vinto più di 21.000 euro. Ma c'è chi ha fatto meglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:06:00 GMT)

Michelle Hunziker/ Con Tomaso Trussardi matrimonio in crisi? Lei : Sono fortunata in amore (The Wall) : Circolano voci secondo cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero in crisi. Tuttavia la showgirl svizzera, durante la puntata di The Wall, ha detto di essere “fortunata in amore, in famiglia, al lavoro” e dunque non può essere fortunata al gioco. In effetti poco dopo ha visto azzerarsi tutto il montepremi. Tuttavia Novella 2000 ha pubblicato uno scatto che ritrae la conduttrice svizzera insieme al marito al ristorante Trussardi alla ...

MICHELLE HUNZIKER/ Con Tomaso Trussardi matrimonio in crisi? La famiglia di lui... (The Wall) : MICHELLE HUNZIKER sarà ospite di Gerry Scotti a The Wall per parlare del suo nuovo programma 'Vuoi scommettere?', in onda su Canale 5 dal prossimo 7 maggio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 20:35:00 GMT)