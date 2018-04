Tenta di sgozzare la moglie poi si lancia dal balcone

Ciampino - Tenta di sgozzare la moglie e poi si lancia dal terzo piano : E' accaduto nel comune alle porte di Roma. L'uomo, di 42 anni, è morto, mentre la moglie è grave in ospedale

