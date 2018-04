Tennis | sabato 5 maggio la presentazione dell' Itf Città di Casale Memorial Manfredi

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di sabato 21 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . OA Sport vi offrirà la diretta ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di sabato 21 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai semifinali sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in finale domani alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III contro la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Non deludono gli altri giocatori attesi: il tedesco Sascha Zverev , n.5 del mondo, , pur soffrendo, fa suo il confronto contro il russo Daniil Medvedev , 6-4 1-6 7-6, . Una prestazione con tanti alti ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Radwanska elimina Halep. Pliskova e Muguruza agli ottavi : Dopo l’eliminazione della testa di serie numero due, arriva anche quella della numero al WTA Premier Mandatory di Miami. Simona Halep saluta la Florida dopo essere stata sconfitta da una ritrovata Agnieszka Radwanska. La polocca si è imposta in tre set in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Halep perde così l’occasione di poter aumentare il vantaggio in classifica su Caroline Wozniacki, mentre Radwanska torna finalmente ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato. Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di sabato 10 marzo. Serena Williams soffre ma vince - Caroline Wozniacki avanza senza difficoltà : Giornata attesa in California per Serena Williams e le giocatrici del circuito WTA esibitesi nei match validi per il 2° turno di Indian Wells. L’ex n.1 del mondo è tornata in scena ed il confronto contro l’olandese Kiki Bertens (n.29 del mondo) non si preannunciava comodo. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto Serena ha sofferto davvero tanto nel corso del match, giocando molto a corrente alternata e non ...