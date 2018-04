Tennis | Nadal vince anche a Barcellona

Tennis - Barcellona : undicesimo sigillo di Nadal : Inoltre il numero uno del mondo ha prolungato a 46 la striscia di set vinti consecutivamente sul 'rosso'. Con Federer a riposo in vista di Wimbledon, Murray ai box, Djokovic in crisi d'identità e i ...

Tennis - Nadal vince il torneo di Barcellona per l'11esima volta : E' la terza vittoria consecutiva nel Barcelona Open Banco Sabadell ed il 77° titolo della carriera del Tennista fuoriclasse

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° trionfo sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona. Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

Tennis - Nadal per un altro record : a Barcellona finale con Tsitsipas : A meno di miracoli, non c'è nulla che possa separare Rafael Nadal da altri record. Ieri il numero 1 del mondo ha centrato la vittoria n. 400 sulla terra e superando il belga Goffin in due set si è conquistato la 113 finale in carriera. Oggi con il 19enne greco Stefanos Tsitsipas andrà alla caccia del 77°...

Tennis : finale Nadal-Tsitsipas : ANSA , ROMA , 28 APR Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas sonoi finalisti del torneo di Barcellona, sulla terra rossa. Il n.1del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfittoper 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10Atp. Per il maiorchino si tratta della 400esima vittoria sullaterra battuta e ...

Tennis : finale Nadal-Tsitsipas : ANSA, - ROMA, 28 APR - Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti del torneo di Barcellona, sulla terra rossa. Il n.1 del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto per 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10 Atp. Per il maiorchino si tratta della 400esima vittoria sulla terra ...

Tennis - Budapest Cecchinato in finale - Seppi ko nel derby. Barcellona - Nadal sfida Tsitsipas : ... numero 6 Atp e terza testa di serie, Tsitsipas, alla prima finale della carriera, ha superato 7-5 6-3, in un'ora e 35 minuti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del mondo e quinta testa di ...

Tennis - Barcellona : Nadal ai quarti. A Budapest tre italiani nei primi otto : Il bulgaro, numero 5 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto con fatica il tunisino Malek Jaziri, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-6 , 10-8, . in due ore e 50 minuti. ...

Tennis : Rafael Nadal un dominio incontrastato sulla terra battuta. La vetta del ranking però potrebbe essere in pericolo… : 11° successo a Montecarlo, 36 set vinti consecutivamente sul rosso ed una conferma di un ruolo da dominatore sulla terra. Questo e molto altro ha dimostrato Rafael Nadal nel corso dell’ultimo torneo disputato nel Principato. Nel “giardino di casa” Rafa ha asfaltato letteralmente i propri avversari, lasciando le briciole a chi solo ha provato ad impensierirlo. Banana shot a profusione sul campo da gioco monegasco non hanno dato ...

Tennis - Nadal infinito - caccia al tris da 11 per entrare nella leggenda : Se lo spagnolo non vince a Barcellona , dove deve difendere la vittoria dello scorso anno, , lo svizzero torna numero 1 del mondo. 3 - I tornei che Nadal ha vinto per almeno 10 volte: Monte Carlo 11, ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Nadal e Halep leader : Bel salto in avanti per Cecchinato , +8, 92º, che nel Masters 1000 monegasco ha raggiunto il secondo turno mentre rientra fra i primo 100 al mondo Fabbiano , in semifinale nel Challenger di ...

Tennis - Ranking ATP (23 aprile) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership - Fognini n.1 azzurro e Seppi guadagna posizioni : La parola che viene in mente è: impressionante. Non c’è altro modo per definire la prestazione di Rafael Nadal nel Masters1000 di Montecarlo. Il n.1 del mondo ha fatto ancora una volta la storia sulla terra rossa ottenendo l’11° trionfo nel Principato ed aggiudicandosi in totale 36 set consecutivi nei match disputati su questa superficie. Numeri pazzeschi che vanno a rafforzare la leadership del maiorchino in vetta alla graduatoria ...