Tennis | dall' incubo delle scommesse al trionfo | Cecchinato vince a Budapest

Tennis - Internazionali : niente match in Piazza del Popolo - arriva lo stop dalla Soprintendenza : Così spiega all'Ansa il presidente della commissione Sport di Roma, Angelo Diario. IL PROGETTO ORIGINALE - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Questo era stato l'annuncio del presidente ...

Tennis - ranking WTA (16 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Fuori dalle prime 100 Francesca Schiavone : Settimana interlocutoria per le posizioni di vertice del Tennis femminile mondiale: la top 10 del ranking WTA resta invariata, senza registrare alcuna variazione in termini di punteggi. La romena Simona Halep conserva così 1350 punti di vantaggio sula danese Caroline Wozniacki. Nel prossimo weekend ci sarà la Fed Cup, quindi la classifica resterà praticamente ferma anche lunedì prossimo. ranking WTA al 16/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi eliminata ai quarti dalla bielorussa Sabalenka : Finisce ai quarti di finale il cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA di Lugano. La 26enne di Macerata è stata sconfitta in due set dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 61 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. Sabalenka scappa subito ad inizio primo set sul 3-0, complice anche un doppio fallo di Giorgi sulla palla break nel secondo game. Un break decisivo perché la bielorussa non concede ...

Tennis - WTA Bogotà 2018 : Jasmine Paolini eliminata al secondo turno dalla colombiana Arango : Jasmine Paolini perde una grande occasione di qualificarsi per la prima volta in carriera per i quarti di finale di un torneo WTA. La Tennista toscana è stata sconfitta nel secondo turno a Bogotà dalla colombiana Emiliana Arango, numero 510 del mondo e presente nel torneo grazie ad una wild card, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Paolini deve subito affrontare tre palle break nel terzo ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano dalla parte di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

Tennis - Indian Wells : Fognini già fuori - Federer fermato dalla pioggia. Derby tra le sorelle Williams al terzo turno : Il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 71 della classifica mondiale, ha lottato alla pari con l'austriaco Dominic Thiem, numero 6 del mondo e quinto favorito del seeding, che è riuscito a ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di sabato 10 marzo. Dimitrov esce di scena - Federer interrotto dalla pioggia : Nella nottata italiana i risultati sorprendenti non sono mancati nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti) oltre al fatto che la pioggia è andata un po’ a cambiare la programmazione degli incontri. Andando con ordine le sorprese sono state le eliminazioni del bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.3 del torneo), tra i possibili favoriti della vigilia, ed dei due Next Gen Denis Shapovalov e Andrey ...