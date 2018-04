Tennis | Barcellona | undicesimo sigillo di Nadal

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° trionfo sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona . Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

Tennis - Nadal per un altro record : a Barcellona finale con Tsitsipas : A meno di miracoli, non c'è nulla che possa separare Rafael Nadal da altri record. Ieri il numero 1 del mondo ha centrato la vittoria n. 400 sulla terra e superando il belga Goffin in due set si è conquistato la 113 finale in carriera. Oggi con il 19enne greco Stefanos Tsitsipas andrà alla caccia del 77°...