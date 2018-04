Telegram non funziona | è down | disservizi in Europa

Telegram Down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 29 Aprile 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 29 Aprile 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

La Russia può vivere senza parmigiano e champagne - ma non senza Telegram : I governi stranieri hanno risposto sdegnati, le aziende si sono limitate ad augurarsi la riattivazione tempestiva dei servizi e i nerd di tutto il mondo hanno reagito con composto disprezzo. Non ...

Perché Telegram non funziona in Russia? : 23 Aprile 2018 - Telegram , una delle applicazioni per la messaggistica istantanea più diffuse e apprezzate in tutto il mondo, è in rotta di collisione con il governo russo . Un problema per gli utenti sovietici che rischia di espandersi anche ad altri servizi. Per chi non lo conoscesse, Telegram è l'app di ...

Telegram bloccato in Russia : non permette ai servizi segreti di spiare le conversazioni : Telegram ha oggi 200 milioni di utenti nel mondo ed è molto diffusa nel Paese. Il fondatore Durov: 'Il blocco è incostituzionale' La decisione di bloccare Telegram in Russia è 'anticostituzionale' e '...

Improvvisi problemi Telegram oggi 16 aprile : momentaneo down - l’app non funziona : Giungono del tutto inaspettati in questi minuti dei problemi Telegram che hanno generato un apparente down per la nota app di messaggistica, considerando il fatto che a detta di molti la piattaforma non funziona in questi minuti. Difficile dire se si possa trattare di un semplice intervento di manutenzione o se dietro questo disservizio possa esserci qualcosa di più, ma di certo bisogna prendere atto di quanto è trapelato poco prima delle 13 di ...

Telegram non sembra prendere sul serio il problema della pirateria sui propri canali : sembra che, nonostante i proclami di tolleranza zero per la pirateria, Telegram non stia facendo nessuno sforzo particolare per arginare il fenomeno che dilaga nella nota app di messaggistica istantanea. L'articolo Telegram non sembra prendere sul serio il problema della pirateria sui propri canali proviene da TuttoAndroid.

CORTE MOSCA BLOCCA Telegram/ Ma l'app non si piega alla Russia : CORTE MOSCA BLOCCA TELEGRAM: la decisione del giudice nel corso del processo lampo contro l'app. Blocco in vigore fino alla consegna delle chiavi di accesso agli 007.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 01:06:00 GMT)

Russia blocca Telegram. La società : 'Privacy e diritti non si vendono' - : La Corte Tagansky di Mosca ha bloccato l'accesso alla popolare app al termine di una querelle iniziata nel 2017 per la mancata concessione agli 007 di Putin delle chiavi per decrittare i messaggi fra ...

App e privacy - Telegram bloccata per non aver concesso al Governo l'accesso ai dati : Il tribunale distrettuale di Tagansky, a Mosca, ha deciso di bloccare l'app di messagistica Telegram su richiesta del Roskomnadzor - l'organismo russo di controllo sui media - che ha aveva denunciato il rifiuto da...

La Russia chiede il blocco di Telegram : non vuole cedere i dati degli utenti : ... questo atto di Mosca può essere visto come un atto politico, ugualmente ad altri casi nel mondo. Con lo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica che si arricchisce ogni giorno di più di ...

Telegram ha spiegato perché tecnicamente non può consegnare i messaggi degli utenti a Mosca : Non darà l’accesso ai messaggi degli utenti perché tecnicamente impossibile. Così ha risposto Telegram, la nota app di messaggistica cifrata, alla richiesta delle autorità russe di avere le chiavi di cifratura con cui leggere i messaggi elettronici inviati attraverso la app in caso di indagini. La spiegazione di questa impossibilità è stata scritta in una lettera inviata dall’avvocato di ...

Telegram non è accessibile. Decine di milioni di utenti 'senza voce' : Telegram non è accessibile dall’Europa, dal Medio Oriente e dai Paesi russofoni. La piattaforma di messaggistica, nota soprattutto per offrire un elevato livello di confidenzialità, ha smesso di funzionare intorno alle 10,30 di oggi, 29 marzo. L’azienda ha fatto sapere di essere al corrente del problema in un comunicato dal proprio account Twitter: “Stiamo cercando di capire il problema - si legge nella nota - e ...