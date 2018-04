Telegram down da questa notte 29 aprile | di nuovo | ecco perché

Telegram down dalle prime ore di questa notte : «Problema ai server in Europa» : Telegram down dall'una di questa notte, in varie zone del mondo. Gli utenti sono furiosi su Twitter per l'ennesimo malfunzionamento dell'app di messaggistica istantanea. Gli utenti di Telegram, che evidentemente preferiscono questo strumento rispetto a un ...

Telegram down dalle prime ore della notte : Problema ai server - stiamo risolvendo : Telegram down dalle prime ore di questa notte in gran parte dell'Europa e non solo. L'app di messaggistica istantanea, infatti, ha smesso di funzionare intorno all'una ed il servizio è stato ripristinato solo oltre otto ore dopo. Gli sviluppatori hanno spiegato il Problema alla base del malfunzionamento. Gli utenti di Telegram, che evidentemente preferiscono questo strumento rispetto a un concorrente come WhatsApp, per lunghe ore hanno ...

Telegram non funziona - è down : disservizi in Europa : Se utilizzate regolarmente Telegram vi sarete senz'altro accorte che da qualche minuto il servizio non funziona correttamente, almeno in Italia. L'articolo Telegram non funziona, è down: disservizi in Europa proviene da TuttoAndroid.

Telegram down da questa notte 29 aprile - di nuovo : L’app di messaggistica istantanea Telegram è down, di nuovo. È passato esattamente un mese dall’ultimo problema di collegamento alla rete che ha coinvolto l’applicazione russa di Pavel Durov. Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi, per certo si sa che non si possono inviare o ricevere messaggi. In alto compare la scritta “connetto” ma, in realtà, non accade nulla. Telegram down, ancora problemi per ...

Telegram down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 29 Aprile 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 29 Aprile 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

Telegram down da questa notte (29 aprile) - di nuovo : L’app di messaggistica istantanea Telegram è down, di nuovo. È passato esattamente un mese dall’ultimo problema di collegamento alla rete che ha coinvolto l’applicazione russa di Pavel Durov. Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi, per certo si sa che non si possono inviare o ricevere messaggi. In alto compare la scritta “connetto” ma, in realtà, non accade nulla. Telegram down, ancora problemi per ...

Improvvisi problemi Telegram oggi 16 aprile : momentaneo down - l’app non funziona : Giungono del tutto inaspettati in questi minuti dei problemi Telegram che hanno generato un apparente down per la nota app di messaggistica, considerando il fatto che a detta di molti la piattaforma non funziona in questi minuti. Difficile dire se si possa trattare di un semplice intervento di manutenzione o se dietro questo disservizio possa esserci qualcosa di più, ma di certo bisogna prendere atto di quanto è trapelato poco prima delle 13 di ...

Telegram down : disservizi dell'applicazione per i messaggi Video : #Telegram, come molti di voi sapranno, è il rivale diretto di Whatsapp [Video]. Ogni aggiornamento è una vera e propria guerra a chi introduce più funzioni. In passato spesso, l'applicazione dall'icona verde è stata criticata per i numerosi disservizi, causando impossibilita' a scambiare messaggi tra i contatti. Oggi, purtroppo, è toccato a Telegram. Dall'inizio dell'anno, questa è la seconda volta: i server sono down e da alcune ore non ...

Telegram down : l’app finisce ancora offline - dall’Europa al Medio Oriente : Social network e app di messaggistica hanno cambiato il modo in cui milioni di persone comunicano, ma non mancano le ripercussioni legate alla gestione dei dati e, di conseguenza, alla privacy degli utenti, come dimostra il caso che sta catalizzando l’attenzione nelle ultime settimane riguardo a Facebook e la società di analisi Cambridge Analytica. Da tempo, tuttavia, esistono degli strumenti di comunicazione che hanno fatto la propria ...

Telegram DOWN/ Offline in Italia da ore : l’hashtag #Telegramdown in tendenza : TELEGRAM DOWN, Offline in Italia e in molte altre parti del mondo la nota app messaggistica. Si registrano disagi in varie nazioni, in particolare, in Ucraina, Russia e Bielorussia(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Telegram è down : “I nostri utenti in Europa, Medio Oriente e i Paesi CSI (Comunità degli Stati Indipendenti, ndr) hanno problemi di connessione al momento: stiamo lavorando e speriamo di riportarvi presto online”: la rotellina dell’aggiornamento gira a vuoto. Telegram è fuori uso da qualche ora, sia nella sua versione mobile che in quella desktop. Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at ...

Telegram down - Non Funziona - Non Invia Messaggi – 29 Marzo 2018 : #TelegramDown: Telegram attualmente Down, non va, è offline in Italia. Impossibile Inviare e ricevere Messaggi Telegram 29 Marzo 2018: cosa è successo? Telegram Down Non Funziona Telegram non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Telegram, applicazione offline in diverse aree del mondo Una delle app di Messaggistica più popolari e usate al mondo […]

Telegram non funziona - è down : disservizi in Italia : Se utilizzate regolarmente Telegram vi sarete senz'altro accorte che da qualche minuto il servizio non funziona correttamente, almeno in Italia. L'articolo Telegram non funziona, è down: disservizi in Italia proviene da TuttoAndroid.

Telegram : segnalati problemi di down con difficoltà nell’inviare messaggi : Breve flash news per segnalarvi che Telegram, uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo, risulta avere dei problemi con disconnessioni e difficoltà nell’inviare e ricevere messaggi in tutta Europa. I primi disservizi sono iniziati dalle 10:30 circa e sono stati confermati anche dalla stessa società tramite un tweet: Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We ...