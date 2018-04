Telegram | app down per ore | lento ritorno alla normalità

Gravi problemi Telegram oggi 29 aprile : perché app e versione web in connessione continua : Importantissimi problemi Telegram stanno caratterizzando questa prima parte del 29 aprile. Un down diffusissimo in Europa e dunque anche in Italia non consente né di ricevere né di inviare messaggi. Sia aprendo l'app di messaggistica, sia la sua versione web, ecco che in alto compare la voce "Connetto" con rondella di caricamento continua ma in effetti il servizio non appare per nulla accessibile. Cosa sta succedendo più esattamente? In ...

Whatsapp e Telegram : Francia contro Zuckerberg? Ecco come cambia il futuro Video : #Whatsapp e Telegram sono e saranno eterni rivali. Whatsapp mantiene saldamente la leadership come app utilizzata per la messaggistica. Telegram rincorre, proponendo in molti casi una migliore offerta di servizi e funzionalita', almeno in quanto a numeri. La verita' è che sia l'uno che l'altro hanno rivoluzionato il modo di comunicare, tenuto conto che che difficilmente chi possiede uno smartphone non le abbia installate entrambe o almeno una ...

Francia : arriva un'app nazionale contro WhatsApp e Telegram Video : La #Francia ha deciso di creare un'applicazione simile a #WhatsApp ma sua rivale: il problema consisterebbe nella privacy. Per ora il sistema è in prova ed è usato da pochi membri del Governo. La 'nuova WhatsApp' francese La notizia arriva oggi, 19 aprile 2018, e si diffonde rapidamente attraverso numerose testate giornalistiche e, in misura maggiore, anche tramite il web. Di cosa si tratta esattamente? La Francia ha realizzato un'applicazione ...

Improvvisi problemi Telegram oggi 16 aprile : momentaneo down - l’app non funziona : Giungono del tutto inaspettati in questi minuti dei problemi Telegram che hanno generato un apparente down per la nota app di messaggistica, considerando il fatto che a detta di molti la piattaforma non funziona in questi minuti. Difficile dire se si possa trattare di un semplice intervento di manutenzione o se dietro questo disservizio possa esserci qualcosa di più, ma di certo bisogna prendere atto di quanto è trapelato poco prima delle 13 di ...

CORTE MOSCA BLOCCA Telegram/ Ma l'app non si piega alla Russia : CORTE MOSCA BLOCCA TELEGRAM: la decisione del giudice nel corso del processo lampo contro l'app. Blocco in vigore fino alla consegna delle chiavi di accesso agli 007.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 01:06:00 GMT)

Russia - tribunale ordina di bloccare la app Telegram : ...tecnicamente impossibile da soddisfare" e violava i diritti dei cittadini sanciti nella Costituzione russa sulla privacy della corrispondenza.Telegram conta 200 milioni di utenti in tutto il mondo. ...

App e privacy - Telegram bloccata per non aver concesso al Governo l'accesso ai dati : Il tribunale distrettuale di Tagansky, a Mosca, ha deciso di bloccare l'app di messagistica Telegram su richiesta del Roskomnadzor - l'organismo russo di controllo sui media - che ha aveva denunciato il rifiuto da...

Iran chiuderà app messaggistica Telegram : ANSA, - TEHERAN, 31 MAR - L'Iran bloccherà il servizio di messaggistica istantanea di Telegram per motivi di sicurezza nazionale. E' quanto riportano media nazionali. La decisione è stata presa "al ...

Meglio WhatsApp o Telegram? La sfida tra le due app ha inizio - : E' il giorno del ragnarok, quali dei due scegliere sul nostro smartphone? Andiamo a vedere i pro e i contro delle due applicazioni di messaggistica istantanea più famose al mondo. WhatsApp vs ...

Telegram down : disservizi dell'applicazione per i messaggi Video : #Telegram, come molti di voi sapranno, è il rivale diretto di Whatsapp [Video]. Ogni aggiornamento è una vera e propria guerra a chi introduce più funzioni. In passato spesso, l'applicazione dall'icona verde è stata criticata per i numerosi disservizi, causando impossibilita' a scambiare messaggi tra i contatti. Oggi, purtroppo, è toccato a Telegram. Dall'inizio dell'anno, questa è la seconda volta: i server sono down e da alcune ore non ...

Telegram down : l’app finisce ancora offline - dall’Europa al Medio Oriente : Social network e app di messaggistica hanno cambiato il modo in cui milioni di persone comunicano, ma non mancano le ripercussioni legate alla gestione dei dati e, di conseguenza, alla privacy degli utenti, come dimostra il caso che sta catalizzando l’attenzione nelle ultime settimane riguardo a Facebook e la società di analisi Cambridge Analytica. Da tempo, tuttavia, esistono degli strumenti di comunicazione che hanno fatto la propria ...

Rispuntano problemi Telegram oggi 29 marzo : perché l’app non funziona? : In questi minuti vengono segnalati inaspettati problemi Telegram, considerando il fatto che a detta di diversi utenti l'app risulta non funzionante. Si tratta a conti fatti del secondo malfunzionamento di un certo peso nel mese di marzo, visto che circa tre settimane fa abbiamo già assistito ad una sorta di down che ha riguardato un po' tutti qui in Italia, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento. Va detto, comunque, che le ...

Whatsapp/ App più usata in Italia : vinto definitivamente il duello con Telegram? : Whatsapp è l'app più usata in Italia. In arrivo nei prossimi giorni un aggiornamento con due nuove funzioni relative alle note vocali e all'invio di video-messaggi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:52:00 GMT)