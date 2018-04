Taylor | 10 anni | cerebralmente morto Ma i genitori non staccano la spina e

Taylor - 10 anni - era cerebralmente morto. I genitori si rifiutano di staccare la spina - due anni dopo il miracolo : Taylor Reid è un grido di speranza verso il mondo. Amante del motociclismo sin da piccolo aveva intrapreso una baby carriera e già a 5 anni aveva una moto da cross. A 10 anni l'incidente mentre si allenava davanti casa, a Ballysillan nell'Irlanda del Nord. Ha sbattuto violentemente la testa e una volta giunto in ospedale i medici lo hanno dichiarato "cerebralmente morto" e hanno chiesto ai genitori di staccare la spina. Niente da fare, per tre ...

“Ohhh!”. Beautiful - due notizie in un colpo solo : dopo anni torna Taylor - ma non è più come la ricordiamo. I fan avranno un sussulto : ecco com’è adesso : Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall’attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l’addio al set di Beautiful nel 2014, la ...

È morto a 89 anni Cecil Taylor - grande pianista tra i principali esponenti del free jazz : Cecil Taylor, uno dei più importanti pianisti jazz del Novecento e tra i precursori del genere del free jazz, è morto giovedì a 89 anni nella sua casa di Brooklyn. Taylor era nato nel 1929, e a partire dagli anni The post È morto a 89 anni Cecil Taylor, grande pianista tra i principali esponenti del free jazz appeared first on Il Post.

Sorpresa di Taylor Swift a Pasqua - un concerto al Bluebird Café in cui è stata scoperta a 16 anni (video) : Mentre è impegnata nelle prove del suo Reputation World Tour in partenza il prossimo 8 maggio, Taylor Swift a Pasqua ha pensato bene di esibirsi a Sorpresa in un club cui è particolarmente legata. La cantante è stata accolta da un'ovazione sabato 31 marzo quando è salita sul palco del Bluebird Café, nella sua città, a Nashville. Trattasi di una Sorpresa per i presenti nel locale, ma in realtà di un'esibizione organizzata per la registrazione ...

Roma - i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello - Giorgia - Alex Britti - Pino Daniele e James Taylor : Il 30 marzo del 1984, cioè trentaquattro anni fa, apriva timidamente le porte in un vicolo di Trastevere il Big Mama , dando il via a un'avventura che negli anni avrebbe portato un mare di musica e ...