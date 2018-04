Tajani | ' Governo di centrodestra di minoranza sostenuto da parlamentari di buona volontà'

Tajani : "Leader dell'Unione europea temono governo populista" : Antonio Tajani sulla formazione del governo ha le idee chiare e lancia un allarme: 'I leader europei temono un possibile governo populista in Italia', ha affermato il presidente dell'Europarlamento ...

Tajani dice che l'Europa è preoccupata di un governo non affidabile in Italia : Trieste, 27 apr. , askanews, 'In Europa sono preoccupati di un governo che non sia affidabile e capace di affrontare i problemi dell'Italia che sono anche quelli dell'Europa'. Lo ha dichiarato il ...

SFIDA M5S - DI MAIO VUOLE SALVINI/ Fico spinge per Governo con Pd : Tajani - “Salvini non farà il numero 2” : Berlusconi, "SALVINI è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di MAIO a SALVINI, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Governo : partiti attendono Colle. Tajani : 'Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio' : Attesa per l'esito del voto molisano ma soprattutto delle decisioni che il capo dello Stato dovrebbe comunicare dopo il termine del mandato esplorativo della presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Tajani : «Stop veti - l?Italia si dia un governo credibile» : Presidente Tajani, il Parlamento Europeo discuterà in settima a Strasburgo della questione siriana. Lei ha appena parlato con il primo ministro inglese Theresa May. Che cosa le ha...

Governo - Tajani : i veti di Di Maio? Ora basta arroganza : Roma, 11 apr. , askanews, 'Il problema è rappresentato dal partito dei 5 Stelle: cercano poltrone e non conoscono le regole della democrazia'. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il ...

Tajani : "Serve un governo serio e stabile ma la trattativa sarà lunga"

Tajani : 'Serve governo serio e stabile ma trattativa sarà lunga' : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parla al "Corriere della sera" dei problemi legati alla formazione del governo. "L'Italia ha bisogno di un governo serio, stabile e credibile - dice ...

Governo - Tajani : “Accordo con M5s? Solo se si scusa. È stato arrogante con noi. Di Maio porti rispetto” : “Governo centrodestra-M5s? Se i 5 Stelle fanno una precipitosa marcia indietro e si scusano per quello che hanno detto sul nostro conto, se ne parlerà. Non c’è rancore, mica dobbiamo fare le vacanze insieme. Se l’accordo sarà tra Lega e M5s, noi di Forza Italia saremo all’opposizione”. Sono le parole del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ospite de L’Aria che Tira (La7). ...

Tajani : se governo Lega-M5S - opposizione : 15.47 Un governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle vedrebbe Forza Italia all'opposizione. Lo sottolinea Tajani, presidente del Parlamento Europeo, su La7. "E' ovvio, noi vorremmo un governo di centrodestra con un primo ministro di centrodestra. Un governo che applichi e implementi il programma", aggiunge. E "non esiste essere considerati come delle persone da nascondere. Non siamo impresentabili ma eletti dal popolo, e al Senato il gruppo ...

Consultazioni - la bomba di Dagospia : 'Berlusconi e Meloni sopra Salvini. Governo di centrodestra con Tajani e voti Pd' : Una mossa che rivela una decisione, forse, già presa dal presidente della Repubblica. Secondo Dagospia , l'annuncio di Silvio Berlusconi di salire al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni con ...

Governo - Tajani (Forza Italia) : “Dal M5s solo giochi di palazzo - un controsenso per chi voleva essere partito dei cittadini” : “Il veto di Di Maio a Berlusconi? Non è nelle condizioni di dare le carte, gli elettori di Forza Italia meritano rispetto”. Così la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini a margine del vertice del partito, prima delle consultazioni al Quirinale. Dello stesso avviso pure Antonio Tajani: “Da loro solo giochi di palazzo, un controsenso per chi voleva essere il partito dei cittadini”. Sul rischio di un tradimento di Salvini, ...

Governo - Tajani : veti su Berlusconi?Da M5s metodi antidemocratici : Roma, 4 apr. , askanews, 'Ogni volta che si è tentato di trovare in Berlusconi il nemico da abbattere Forza Italia è cresciuta nei consensi perchè gli italiani non accettano questi metodi che sono ...

