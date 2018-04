Taekwondo | President’s Cup 2018 | Laura Giacomini terza ad Atene | la spedizione italiana

Taekwondo - President’s Cup 2018 : nessun podio azzurro nella quarta giornata. Claudio Treviso eliminato agli ottavi nei -74 kg : La quarta giornata di gare del World Taekwondo President’s Cup, in corso di svolgimento ad Atene, non vede azzurri salire sul podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalle gare maschili dove nei -74 kg Claudio Treviso viene eliminato agli ottavi dal russo Surkov per 23-2. In precedenza l’azzurro aveva sconfitto lo spagnolo Gonzalez per 25-13 e il turco Kartal per 31-11. Stop invece al primo turno per Gianluca ...

Taekwondo - President’s Cup 2018 : splendido secondo posto di Vito Dell’Aquila nei -54 kg! Puliafito e Sturari sul podio tra le Junior : La terza giornata di gare del World Taekwondo President’s Cup, in corso di svolgimento ad Atene, regala la prima gioia azzurra tra i Senior. Vito Dell’Aquila conquista il secondo posto nei -54 kg e ottiene così anche il pass diretto di qualificazione per gli Europei di Kazan, che inizieranno il 10 maggio. Il 17enne azzurro è stato autore di un grande torneo, in cui ha aperto con la vittoria per 12-6 sul greco Liapis, e poi ha superato in ...

Taekwondo - President’s Cup 2018 : Dennis Baretta secondo tra i cadetti - terzo il junior Arturo Secondo. Ancora all’asciutto i senior : Altri due podi per l’Italia nella seconda giornata della President’s Cup 2018, torneo di Taekwondo in programma ad Atene (Grecia). Dennis Baretta e Arturo secondo si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nelle rispettive categorie di peso, dando lustro ad una spedizione azzurra che tra i senior stenta Ancora a decollare. Baretta, nella categoria -49 kg cadetti, ha sconfitto al primo turno il bulgaro Dimitrov, per poi superare ...