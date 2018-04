Suor Cristina meglio della parata di super ospiti | ' Ballando con le stelle' supera ' Amici'

Ballando con le stelle - Maurizio Gasparri contro Suor Cristina : "Squallida figurante - una vergogna" : Maurizio Gasparri all’attacco di Suor Cristina. Sembra uno scherzo, invece è la pura realtà. Il senatore di Forza Italia si è scagliato contro la vincitrice della seconda edizione di The Voice, che sabato sera ha vestito i panni di ‘ballerina per una notte’ a Ballando con le stelle.“Anche questo è evangelizzare, portare la gioia del Vangelo dove Gesù non è ancora arrivato", ha detto la religiosa intervistata da Milly Carlucci. "Sono ...

Suor Cristina Scuccia/ La preoccupazione delle consorelle : La superiora mi tiene d'occhio! (Ballando) : Suor Cristina Scuccia torna in televisione dopo la vittoria a The Voice of Italy 2: sarà lei la ballerina per una notte nella puntata odierna di Ballando con le stelle.Suor Cristina racconta la vocazione: "Il ballo c'entra molto. Ho iniziato con un musical delle Suore Orsoline, interpretando Rosa, la fondatrice della congregazione". Dopo l'entrata in convento, il percorso non si è interrotto. "La mia missione è portare la gioia del vangelo ...

Ballando con le stelle 13 – Ottava puntata del 28 aprile 2018. Suor Cristina ballerina per una notte. : Ottava puntata, i quarti di finale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Ottava puntata del 28 aprile 2018. Suor Cristina ballerina per una notte. ...

Suor Cristina : «Il Papa mi ha detto : avanti così. E le suore mi hanno protetta» : 'Se un giorno qualcuno mi avesse detto che avrei girato il mondo, l'avrei preso per matto. Ma il Signore ha scelto me per questa missione folle'. Papa Francesco è contento? 'L'ho incontrato tre volte.

Intervista – Suor Cristina : «Così la fede mi ha aiutata a ricercare il valore delle piccole cose oltre il successo» : Sono passati quattro anni da quando la seconda edizione del talent show “The Voice of Italy” fu scossa da un talento inaspettato che di lì a poco avrebbe scritto una pagina di storia della musica italiana: quello di Suor Cristina Scuccia alias “Sister Cristina” la Suora orsolina divenuta celebre per aver interpretato in chiave religiosa i testi di Alicia Keys e Madonna, solo per citarne alcuni. Oggi vestita di un nuovo ...

Suor Cristina da “The Voice” al Bangladesh : viaggio tra Buddha e Allah : Suor Cristina da “The Voice” al Bangladesh: viaggio tra Buddha e Allah Le Iene hanno portato l’ex star di The Voice in Bangladesh per conoscere da vicino i campi profughi che ospitano i rohingya Continua a leggere