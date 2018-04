Summit Trump-Kim in Mongolia o Singapore

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara Summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

Corea del Nord - Kim Jong-un - "stop ai test missilistici nucleari"/ Trump : "Non vedo l'ora che arrivi il Summit" : Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Coreano, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:37:00 GMT)

COREA DEL NORD - KIM JONG-UN DICE BASTA AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI/ Ora il Summit con Donald Trump : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI NUCLEARI”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Corea del Nord - Kim dice basta ai test nucleari : “Non ce n’è più bisogno”. La svolta prima del Summit con Trump : “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n’è più bisogno”. L’annuncio di Kim Jong-un arriva a sorpresa, in vista dei due storici summit con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, il prossimo 27 aprile, e con il presidente americano Donald Trump nelle settimane successive. Il leader del regime di Pyongyang ha parlato di una “nuova fase storica” in cui, se tutto andrà come deve andare, ...

«Stop ai test nucleari»|Video L’annuncio di Kim Jong-un prima del Summit con Trump : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. A giugno storico vertice con il presidente Usa Trump

«Stop ai test nucleari» L’annuncio di Kim Jong-un prima del Summit con Trump : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese»: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. A giugno storico vertice con il presidente Usa Trump

Abe ottiene da Trump che questione rapiti sarà in Summit con Kim : Abe ha legato una parte della sua carriera politica a questa vicenda.In questo momento, in particolare, le aperture di Trump a Kim Jong Un, che sembrano aver preso abbastanza di sorpresa il Giappone, ...

A maggio Summit storico tra Donald Trump e Kim Jong-un : La pace sembra più vicina. L’amministrazione USA ha iniziato a discutere con la Corea del Nord per preparare il futuro

Trump non va a Summit Americhe per risposta a Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump invita Putin alla Casa Bianca per un Summit Usa-Russia : Il presidente americano Donald Trump ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. Al momento, però, non è stato ancora pianificato ...

Trump invita Putin a Casa Bianca per Summit Usa-Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Coree - Trump accetta l'invito di Kim. Summit a maggio. Il mondo plaude : Kim in una lettera si era impegnato a fermare i test nucleari e missilistici per sedersi al tavolo e parlare direttamente per la prima volta in decenni -

Trump - dazi su Ue e incontro con Kim Jong-un/ Al via la Guerra Commerciale - Ginevra o Panmunjom per il Summit? : Trump, Guerra dei dazi e incontro con Kim Jong-un. Conflitto nucleare? Ora si teme quello Commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Corea del Nord - Trump incontrerà Kim Jong-un : la Svizzera si offre per ospitare il Summit : Kim scrive a Trump: "Pronto a interrompere test nucleari" - La decisione di Trump arriva in seguito a una lettera inviata al presidente Usa dello stesso leader NordCoreano in cui il tycoon è stato ...