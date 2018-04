Storia di Costa Coffee l' anti-Starbucks che ha conquistato il mondo

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Video - "per me è stata una Storia importante" (Maurizio Costanzo Show) : Gemma Galgani e Giorgio Manetti ospiti al Maurizio Costanzo Show hanno parlato della loro storia d'amore nata a Uomini e donne. Ma le loro opinioni sono apparse molto diverse.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:29:00 GMT)

“Perché l’ho fatto”. Uomo-elfo - la verità. Luis Padron parla della sua trasformazione sconvolgente (costata un patrimonio e non ancora ultimata) a Barbara D’Urso. Pubblico senza parole dopo la sua Storia : dopo il Ken e la Barbie umani, ecco che il salotto di Barbara D’Urso ospita un altro personaggio sui generis che ha fatto scelte estetiche al limite dell’incredibile: il cosiddetto uomo elfo. Ha 25 anni e da Buenos Aires, dopo essere intervenuto di recente nel corso della trasmissione britannica This Morning, per la prima volta è arrivato in Italia e ha raggiunto lo studio di Domenica Live per raccontare a Carmelita e al ...