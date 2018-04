Stipendi divorati | statali impoveriti

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) Roma, 29 apr. (AdnKronos) – “Dal biennio 2006/2007 al biennio 2015/2016, negli anni del blocco dei contratti pubblici, gli aumenti delle retribuzioni nel settore privato sono stati pari a 3,6 punti. Nello stesso periodo, i dipendenti del pubblico impiego e della scuola sono stati remunerati sempre con lo stessoo, perdendo gradualmente oltre 8 punti. Salvo ritrovarsi, a seguito dell’accordo sul rinnovo del contratto definito nelle scorse settimane e ratificato dieci giorni fa, la miseria dello 0,36% di arretrati per il solo 2016”. E’ quanto si legge in una nota dell’Anief, che parla di “dall’inflazione”.“Avevamo piena ragione – si legge ancora – a lamentare la totale inadeguatezza degli aumenti previsti dal recente rinnovo contrattuale: la conferma giunge in queste ore ...